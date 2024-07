Ragheb Alama illumine la soirée d'ouverture du 1er Festival "Alif" de la musique arabe

05/07/2024

En attendant le concert de la "Reine de la scène" Myriam Fares prévu pour la deuxième soirée du Festival "Alif" de la musique arabe, la chanson libanaise a déjà marqué la première édition de cet événement artistique, dès la soirée d’ouverture jeudi soir à Anfa Park, et ce grâce à la star Ragheb Alama.



Le charismatique chanteur libanais a enflammé la scène pendant près d’une heure et demie, avec une performance époustouflante qui a ravi les spectateurs. Sa voix puissante, son répertoire diversifié et sa connexion sincère avec le public ont créé une atmosphère électrique.



"Ya ghayeb taala" (Toi qui es absent reviens) a été la première chanson de cette soirée, Ragheb Alama faisant allusion à son grand retour au Maroc après un moment d’absence.



"On m’a contacté pour me proposer de participer à ce joli festival, en me disant: Ya ghayeb taala ! et me voilà parmi vous, au Maroc, ce pays que j’aime tant. Merci du fond du cœur", a lancé Ragheb Alama, après avoir interprété brillamment cette belle chanson, donnant le ton pour le reste de sa prestation exceptionnelle à Casablanca.



Du haut de ses 62 ans, le chanteur a captivé les festivaliers avec son énergie débordante et son répertoire varié, composé de succès intemporels et de nouvelles chansons. "Nassini El Donya", "Ya bint al sultan", "Sayyidati al jamila", "El hob el kebir", "Albi acheaha", "Inti mouch maaoula"... Autant de morceaux qui ont envoûté le public.



Les fans, venus en grand nombre, ont chanté et dansé au rythme de ses mélodies, créant une ambiance festive et chaleureuse.



Chaque chanson était accueillie par des acclamations enthousiastes du public, prouvant l'impact de ses œuvres sur plusieurs générations. Le charisme du chanteur et sa capacité à interagir avec les spectateurs ont transformé cette soirée en une expérience immersive.



Habillés tous en blanc, Ragheb Alama et les talentueux membres de son orchestre donnaient l’impression sur scène de se fondre dans le décor de Casa(blanca), cette ville bien animée et particulièrement dynamique.



La relation entre Ragheb Alama et son public a été mise en avant tout au long de la soirée. L'artiste a pris le temps de parler aux fans entre les chansons, partageant des messages d’amour et de gratitude. "Le Maroc a toujours eu une place spéciale dans mon cœur.



L'accueil chaleureux que je reçois ici est incroyable, et je suis honoré de pouvoir partager ma musique avec un public si passionné", a-t-il indiqué, suscitant des ovations de la part des spectateurs, et des youyous exprimant, à la marocaine, la joie d’accueillir la star tant attendue.



Dans une déclaration à la presse en backstage, Ragheb Alama a exprimé son enthousiasme et sa reconnaissance pour cette opportunité lui permettant de retrouver le public marocain.



"C'est un immense plaisir d'être ici à Casablanca pour l'ouverture du Festival Alif de la musique arabe. Le Maroc est un pays magnifique avec une culture musicale riche et diversifiée. Chaque visite ici est une expérience incroyable, et je suis toujours touché par l'amour des fans marocains. Je ne trouve pas les mots pour décrire mon immense joie", a-t-il souligné.



La star a également noté l'importance de tels festivals pour la promotion de la musique arabe. "Ce Festival est une initiative merveilleuse qui permet de célébrer notre patrimoine musical", a-t-il ajouté, promettant de revenir au Maroc pour une nouvelle retrouvaille avec le public marocain à la première occasion.



La première soirée du Festival Alif a été marquée également par un concert captivant du chanteur irakien Saif Nabeel puisé dans son riche répertoire, mais aussi par une interprétation remarquable de la chanson "Hiya hiya" de Haja El Hamdaouia et de "Nassam Alayna El Hawa" de la diva libanaise Fayrouz.



En somme, le grand succès de cette première soirée augure d'un avenir brillant pour le Festival Alif, organisé par l’agence Seven PM, s'annonçant déjà comme un événement phare dans le calendrier culturel et artistique du Royaume.



Par Mohammed Aswab (MAP)