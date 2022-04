Rafik Lahlou nommé président du Conseil d'affaires Maroc-Canada

21/04/2022

Rafik Lahlou a été nommé président du Conseil d'affaires Maroc-Canada pour un mandat de deux ans, à l'issue d'un échange fructueux marquant le début d'une collaboration prometteuse.



"Représentant l'instance principale en charge de la promotion des échanges économiques, par le moyen de l'identification des opportunités qui enrichissent les échanges économiques et d’investissement, le Conseil d'affaires Maroc-Canada a nommé Rafik Lahlou son président, en reconnaissance de son engagement pour promouvoir les affaires entre les opérateurs au Maroc et au Canada", indique le Conseil dans un communiqué.



Lors de la réunion du bureau, M. Lahlou a déclaré : "Le Canada est en 2021 la 9ème puissance économique mondiale (FMI) avec un PIB d’environ 2.125 MDS CAD (Statistique Canada).



L'Afrique ne représente que 2% des échanges commerciaux du Canada. En 2018, le Maroc était le 54ème plus grand partenaire commercial du Canada et 4ème plus grand partenaire commercial bilatéral. L’Afrique sera le prochain horizon du Canada".



Dans cette mesure, le président du Conseil d’affaires Maroc-Canada réaffirme la nécessité de l’évolution des relations économiques maroco-canadiennes. "Nous souhaitons optimiser les échanges commerciaux avec le Maroc, en tant que hub pour l’Afrique. Mais aussi, nous focaliser sur les échanges de savoir-faire et les investissements à forte valeur ajoutée pour renforcer cette relation à fort potentiel", ajoute-t-il.