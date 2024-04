Rafales de vent et vague de chaleur dans plusieurs provinces du Royaume

08/04/2024

De fortes rafales de vent avec chasse-poussières (70-90 km/h) étaient prévues, de lundi à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ce phénomène devait concerner les provinces d’Assa-Zag, Sidi Ifni, Tan-tan, Guelmim et Es-Semara, lundi de 06h à 23h, a fait savoir la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces de Chichaoua, Essaouira, Figuig et Errachidia étaient concernées par ce phénomène depuis hier lundi jusqu’au mardi à 18h, a ajouté la même source.



Selon le bulletin d’alerte, une vague de chaleur (35/39°C) est attendue, de mardi à vendredi, dans les provinces de Taroudant, Guelmim, Assa-Zag, Es-Semara et Tata.

De plus, les provinces d’Inezgane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Sidi Ifni, Tan-Tan, Laâyoune, Tarfaya, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab connaîtront, de mercredi à vendredi, une vague de chaleur allant de 36 à 40°C.



Le mercure devrait afficher des température allant de 34 à 38°C, durant la même période, dans les provinces de Fquih Ben Salah, Azilal, Béni Mellal, Sidi Bennour, Settat, Al Haouz, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Safi et Youssoufia, a précisé la même source.