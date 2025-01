Radja Nainggolan privé de liberté pour trafic de drogue

28/01/2025

Le parquet de Bruxelles a confirmé, lundi, la privation de liberté du joueur de football Radja Nainggolan, à la suite d'informations publiées par plusieurs médias selon lesquelles l'ancien Diable Rouge serait mêlé à un trafic de drogue.



La police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené trente perquisitions lundi matin, principalement dans la province d'Anvers, en région bruxelloise et en périphérie bruxelloise, dans le cadre d'une enquête pour trafic de cocaïne à échelle internationale, a indiqué le parquet de Bruxelles.

Cette enquête porte sur des faits présumés d'importation de cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe, via le port d'Anvers, vers le reste de la Belgique.



Radja Nainggolan a été privé de liberté à la suite de ces perquisitions. "Les auditions étant en cours, et dans le respect du principe de la présomption d'innocence, aucun autre commentaire ne sera fait à ce stade", a ajouté le parquet de Bruxelles.



Mercredi dernier, Nainggolan avait été présenté - à la surprise générale - comme nouveau joueur de Lokeren-Temse, qui évolue en Challenger Pro League (deuxième division).



Nainggolan était sans club depuis cet été après son départ de Bhayangkara, équipe indonésienne. Le médian de 36 ans a joué la majeure partie de sa carrière en Italie, notamment à Piacenza (2006-2010), Cagliari (2010-2014 et 2019-2021), l'AS Roma (2014-2018), l'Inter (2018-2019) et la SPAL (2023). Il a disputé pas moins de 367 matchs en Serie A.



Avec l'équipe nationale belge, il a participé à l'Euro 2016 en France, où les Diables Rouges ont été éliminés en quart de finale.