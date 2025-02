Rachid Yazami chez SEBN MA .. une rencontre entre inspiration et innovation

27/02/2025

Le 24 janvier 2025, l’usine SEBN Maroc à Bouknadel a eu l’honneur d’accueillir une visite exceptionnelle de Rachid Yazami, scientifique marocain de renommée mondiale et symbole d’innovation et de créativité.



Cet événement a réuni la science et le travail, la créativité des individus et les réalisations des entreprises, laissant une empreinte profonde dans les esprits des travailleurs et cadres présents.



La journée a commencé par une visite guidée du site, durant laquelle Yazami a exploré les dernières technologies et systèmes utilisés dans la conception et la production de câbles électriques pour l’industrie automobile, ainsi que les mesures de sécurité en place. Il a exprimé son admiration pour l’infrastructure avancée et la gestion efficace de l’usine, soulignant que de telles installations représentent un pilier fort pour le secteur industriel marocain et illustrent l’ambition du Royaume de devenir un leader mondial.



Après la visite, les travailleurs et les invités se sont réunis dans une salle principale pour assister à une allocution de Rachid Yazami. Lors de cette conférence, il a partagé son parcours inspirant, évoquant son voyage scientifique et professionnel. Parti de Fès, Yazami est devenu une figure mondiale, surnommé “le père de la batterie” grâce à son invention de “l’anode en graphite” qui a révolutionné le développement des batteries lithium-ion rechargeables. Il a également mis au point une technologie permettant de charger les batteries d’appareils électroniques et de véhicules électriques en un temps record.



Après avoir terminé ses études secondaires à Fès, Yazami s’est rendu à Rabat entre 1971 et 1972 pour poursuivre ses études universitaires à la Faculté des sciences de l’Université Mohammed V. En septembre 1972, après une année d’études, il a décidé de quitter le Maroc pour la France, entamant ainsi une nouvelle phase de sa vie scientifique et professionnelle qui marquera son domaine d’une empreinte indélébile, le propulsant au sommet du succès mondial grâce à son invention révolutionnaire dans le domaine des batteries lithium-ion. Il a également souligné que l’innovation n’a pas de limites lorsque celle-ci est associée au travail acharné et à l’apprentissage continu, encourageant les participants à penser de manière innovante et à investir leurs énergies pour exceller.



Ce qui a donné une dimension particulière à cette rencontre, c’est la session interactive qui a permis un dialogue direct entre le scientifique et les travailleurs. Yazami a répondu avec sincérité et transparence aux questions variées des participants, partageant sa vision de l’avenir des technologies, de l’intelligence artificielle et du rôle de la jeunesse marocaine dans ce domaine. La session était pleine de dynamisme et d’inspiration, laissant les participants avec de nouvelles idées et une compréhension plus profonde de l’importance de la science dans le développement.



La direction de SEBN Maroc a exprimé sa fierté et sa gratitude pour avoir accueilli cette personnalité exceptionnelle, soulignant que cette journée représente un moment clé dans la mission de l’entreprise pour promouvoir la culture de l’innovation et de la créativité. La direction a également précisé que la visite de Rachid Yazami n’était pas un événement isolé, mais plutôt la concrétisation d’une vision plus large visant à développer les compétences locales et à enraciné l’esprit de persévérance et d’ambition parmi les employés. Avec son parcours impressionnant, Yazami compte à son actif pas moins de 180 brevets et plus de 250 publications scientifiques, et a été classé parmi les 10 personnalités musulmanes les plus influentes en 2015 grâce à ses réalisations exceptionnelles.



Cette journée, alliant inspiration et science, a été une occasion en or pour réfléchir sur les vastes potentialités du Maroc