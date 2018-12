Rabiot veut quitter le PSG à la fin de la saison

19/12/2018

Le milieu de terrain international français Adrien Rabiot ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Paris SG et veut quitter le club libre "à la fin de la saison", a annoncé lundi sur Yahoo Sports le directeur sportif du PSG Antero Henrique.

Le contrat du joueur de 23 ans, déjà dans une situation délicate en équipe de France depuis son refus à l'été de faire partie des réservistes pour le dernier Mondial, prendra fin au terme de la saison en cours. En conséquence, il serait libre de s'engager avec le club de son choix, sans que ce dernier ne verse à Paris d'indemnité de transfert.

Le club a donc décidé d'interrompre les discussions avec le Français formé au club.

"C'est une décision qu'a prise le club à la suite d'une réunion que j'ai eue avec le joueur. Le joueur m'a informé qu'il ne signerait pas de contrat et qu'il souhaitait quitter le club en étant libre à la fin de la saison", a affirmé Antero Henrique.

"Pour le joueur, cela aura d'ailleurs une conséquence très claire : il restera sur le banc pour une durée indéterminée."

Le Paris SG tarde à faire prolonger plusieurs joueurs, dont Rabiot et le gardien de but Alphonse Areola.

Concernant Adrien Rabiot, Antero Henrique, qui a dénoncé une situation "irrespectueuse", a précisé que le club avait "accepté toutes les conditions du joueur liées au domaine sportif".

"Nous avions discuté de ces conditions afin qu'il reste avec nous pour les années à venir. Mais, malheureusement, désormais, les discussions se sont totalement arrêtées."

Selon Yahoo Sports, le Paris SG, qui fait de plus en plus jouer son défenseur de formation Marquinhos au poste de sentinelle devant la défense, "n'exclut pas" un départ d'Adrien Rabiot dès le mercato d'hiver, soit du 1er au 31 janvier 2019.