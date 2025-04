"Rabiiyat d'Assilah", un véritable carrefour artistique qui célèbre la créativité et l'échange culturel

18/04/2025

Bien plus qu'un simple atelier des arts, "Rabiiyat d'Assilah" est un véritable carrefour artistique, célébrant la créativité et l'échange culturel entre des artistes marocains et étrangers, qui partagent la passion de l'art et la grandeur du talent.



Cet événement artistique, qui s'inscrit dans le cadre de la session de printemps de la 46ème édition du Moussem culturel international d'Assilah, rassemble cette année 21 artistes venant du Maroc, du Bahreïn, de Syrie, d'Espagne, de Roumanie et du Royaume-Uni.



Réunis au Palais de la culture, dans les ateliers de peinture, de gravure et de lithographie, ces artistes de divers horizons et de différentes sensibilités s'activent comme une ruche, chacun dans son univers créatif et avec son propre style, à réaliser des oeuvres uniques, symboles de diversité et de créativité.



Ces artistes trouvent dans cette ville, qui respire l'art et la culture dans tous ses recoins, une source d'inspiration et un lieu de rencontre et de partage d'expériences et de connaissances, leur permettant de développer leurs techniques et de s'ouvrir sur de nouveaux horizons créatifs.



Dans une atmosphère chargée de convivialité et de créativité, ces créateurs, qui pratiquent différentes formes artistiques avec diverses techniques, se livrent à un dialogue artistique passionnant transcendant les barrières linguistiques, culturelles et géographiques.

Grâce à leur ingéniosité et leur savoir-faire exceptionnel, ils façonnent les matières et les textures, pour créer des oeuvres d'art raffinées, riches en couleurs et en émotions.



À cet égard, le secrétaire général adjoint de la Fondation du Forum d’Assilah, Taoufik Louzari, explique que ces ateliers artistiques visent à célébrer le printemps, qui est synonyme de floraison, de renouveau et de transformation, mais aussi à promouvoir le rayonnement artistique et culturel d'Assilah.



Dans une déclaration à la MAP, M. Louzari a relevé que cet événement artistique connaît cette année la participation d'environ 21 artistes du Maroc et d'ailleurs, répartis sur les ateliers de peinture, de gravure et de lithographie, qui sont devenus un lieu de rencontre et de dialogue entre les créateurs d'horizons différents, en leur offrant un terrain fertile pour concilier leurs expériences créatives et partager leurs aspirations artistiques.



Ces ateliers, a-t-il enchaîné, offrent également à ces artistes l'occasion de travailler dans une atmosphère imprégnée d'art et d'explorer de nouvelles techniques d'expression artistique, précisant qu'une exposition collective des œuvres réalisées dans le cadre de ces ateliers se tiendra le 19 avril, afin de célébrer la créativité de ces talentueux artistes et mettre en lumière leurs créations.



Pour sa part, le coordinateur des ateliers des arts, Abdelkader Melehi, a souligné que ces ateliers accueillent plus de 20 artistes marocains et étrangers, qui sont venus partager leurs expériences et leur savoir-faire et s'imbiber de l'ambiance unique propre à Assilah, ville des arts et des cultures par excellence, notant que cet événement constitue pour les participants un véritable espace de dialogue et de rapprochement culturel.



De son côté, l'artiste-peintre Moustapha Zoufri a fait savoir que sa participation à l'atelier de gravure du Moussem d'Assilah est un rêve de longue date qui se réalise, précisant qu'il a visité à plusieurs reprises les expositions organisées lors des sessions estivales du Moussem, qui sont pour lui un symbole de créativité, d'ouverture et de dialogue interculturel.



"Je suis très fier de participer à cet atelier artistique unique, qui m'offre l'occasion de découvrir les créations d'artistes chevronnés de divers horizons, qui sont venus partager leurs expériences, leurs réflexions et leur passion pour l'art et la créativité", a-t-il dit, précisant qu'il travaille sur deux oeuvres autour du thème de l'identité, qui invitent à une lecture critique du concept de l'identité qui englobe une multitude de dimensions liées aux interactions sociales, culturelles et psychologiques, individuelles et collectives.



Quant à l'artiste-peintre tangéroise, Najoua El Hitmi, elle a confié que sa participation à l'atelier de peinture du Moussem d'Assilah lui permet de côtoyer de grands artistes et de développer ses techniques, ainsi que d'apprécier les oeuvres d'artistes de différentes écoles artistiques.



"C'est un lieu idéal de recherche qui nous permet d'aller plus en profondeur dans notre quête de création, et également l'occasion rêvée de tout artiste de vivre une expérience immersive riche et unique", a-t-elle enchaîné, précisant que son travail est axé sur le mouvement et l'écriture (cosmique, du paysage...).



Même son de cloche chez l'artiste-peintre espagnole, Jimena Tercero, qui s'est dite heureuse de participer à l'atelier de peinture, qui constitue un lieu de rencontre et de partage entre des artistes issus des quatre coins du monde, et où l'art et la créativité dominent, relevant que ses oeuvres s'articulent autour des thèmes de l'identité et du surréalisme.



Fidèle à son essence, cet atelier est devenu, au fil des éditions, un lieu de rencontre et de dialogue entre des artistes de différentes sensibilités et de différents courants artistiques, qui y trouvent un espace idéal pour partager leurs réflexions créatives et leurs aspirations artistiques.



Par Sanae El Ouahabi (MAP)