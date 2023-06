Rabat renforce sa position culturelle après avoir été choisie capitale de la culture islamique

09/06/2023

L'agence de presse saoudienne (SPA) a souligné qu'à l'issue des activités de la manifestation "Rabat Capitale de la culture dans le monde islamique pour 2022" le 30 avril, qui a été organisée pendant une année entière par l'Organisation du Monde islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), la capitale du Maroc a donné une vision au monde sur l'authenticité de son histoire, la particularité de son patrimoine, la profondeur de sa civilisation, et son identité culturelle.



L’agence relève, dans un article, que l'histoire de "Ribat Al Fath", comme l'appellent les historiens, regorge de monuments archéologiques datant de l'ère des Almohades (1121-1269), dont la mosquée et la Tour Hassan, la Kasbah des Oudayas et le site de Chellah, de l'ère des Almoravides (1056-1147), puis de l'ère des Marinides et des Alaouites, toutes sont des périodes dont les traces sont encore visibles et fréquentées par les visiteurs de la ville de toutes les régions du monde.



Elle a ajouté que dans le cadre du renforcement de l'attractivité de la ville, et à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2014, le Programme "Rabat Ville Lumière, Capitale Culturelle du Maroc" a été marqué par le lancement de grands projets culturels, répartis entre théâtres, musées, maisons de la culture, maisons d'art, la restructuration des bibliothèques et la réhabilitation des quartiers de l’ancienne médina, en plus de la construction du Grand Théâtre, qui ouvrira ses portes prochainement en tant que monument culturel aux standards internationaux devant accueillir toutes les manifestations culturelles et artistiques locales et internationales.



Aujourd'hui, selon l'agence, Rabat est fière de son passé et se tourne vers un avenir qui renforce sa position au sein des villes islamiques, pour faire de la culture un événement inscrit dans le quotidien des citoyens, conformément à la décision prise en 2012 par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) qui classe cette ville comme patrimoine culturel mondial et un centre de rayonnement civilisationnel.

Bouillon de culture

Journée internationale de la musique



Une grande soirée musicale sera organisée, le 17 juin à la Maison de la culture de Ouarzazate, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la musique, qui coïncide avec le 21 juin de chaque année.



Organisée à l'initiative de l'association "Jourdour Sahara", en partenariat avec la Direction provinciale de l'Education nationale, l’ONG américaine "Playing for Change" et le Centre culturel de Zagora, cette soirée célébrera la musique patrimoniale et nomade de la région de M'Hamid El Ghizlane, annoncent les organisateurs dans un communiqué.



Plusieurs troupes musicales animeront les spectacles de cette soirée, dont la troupe "Rokba" de Mhamid El Ghizlane, les troupes "Shamra" et "Ganga" de Zagora, en plus du groupe "Mahamid Band", qui se compose de musiciens autodidactes issus de M'Hamid El Ghizlane.



Selon les organisateurs, le répertoire de ces troupes s'inspire notamment des chants traditionnels chantés lors des grands voyages caravaniers à travers le désert au fil des siècles.

"Ils s'inspirent des paroles de chansons traditionnelles telles que Guedra, Ahidous et Rokba et d'histoires du désert", note la même source, ajoutant que ces troupes mêlent chansons hassaniennes, amazighes et oasiennes.



Pour rappel, la Journée internationale de la musique est un événement qui permet de mettre en valeur les différentes couleurs musicales locales et internationales dans le but de promouvoir le goût artistique et culturel du public et de créer une atmosphère de communication artistique et d’échange d’idées.