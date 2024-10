Rabat reçoit le Prix d'honneur ONU-Habitat 2024

09/10/2024

La ville de Rabat a été sélectionnée, lundi à l’unanimité, par un comité d'experts désigné pour recevoir le Prix d'honneur ONU-Habitat 2024, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat à Querétaro, au Mexique.



Ce prestigieux Prix récompense les villes qui ont réalisé des accomplissements exceptionnels en matière de développement urbain et contribué de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie de leurs habitants, indique le Conseil de la ville de Rabat dans un communiqué.



"La nomination de Rabat pour ce Prix d’excellence représente une distinction internationale glorieuse qui reconnaît la pertinence du programme emblématique +Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture+, lancé et décidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI", ajoute la même source.



Elle précise que grâce à ce programme, Rabat se distingue comme un centre culturel et sportif dynamique qui souligne son engagement à promouvoir un développement urbain durable en accord avec l'ODD N°11 (faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables). "Les espaces publics de la ville ont été réaménagés pour favoriser l'engagement communautaire et le développement personnel. La vision entreprise adopte une approche centrée sur l’Homme, visant à améliorer l’accès aux services sociaux et à promouvoir l’inclusion à travers le sport, l’art et la culture", explique-t-on.



Une des réalisations majeures a été la création de 175 terrains de proximité répartis dans toute la ville, offrant des espaces pour une variété de disciplines sportives et favorisant le bien-être et l’inclusion sociale, en particulier pour les jeunes, poursuit le Conseil de la ville.



Pour dynamiser encore davantage les espaces publics et encourager l'engagement communautaire, une entité dédiée a été créée pour organiser des événements quotidiens et majeurs, relève-t-il, rappelant qu'en 2023, la compétition "Rabat Jeunesse" a rassemblé plus de 8.700 participants, illustrant l’impact positif de ces initiatives. "Rabat se positionne ainsi comme un exemple inspirant de bonne gouvernance et de développement urbain, harmonisant culture, inclusion et durabilité, sous l’impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", conclut le communiqué.