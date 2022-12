Rabat : la FMIIP organise la 4e édition de son traditionnel Pharma Day

07/12/2022

La quatrième édition du Pharma Day aura lieu le Jeudi 08 Décembre 2022 à Rabat. Cet évènement, initié par la FMIIP, sera l’occasion de donner la parole à un parterre d’experts autour des leviers de développement de l’industrie pharmaceutique locale, dans le cadre de la réforme du système national de la Santé.



En collaboration avec le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale (MSPS) et en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Fondation Cheikh Zaïd, la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP) organise à Rabat, le jeudi 08 décembre, la quatrrième édition du Pharma Day

autour du thème de la « refonte du système national de la santé : comment développer une industrie pharmaceutique locale forte au service de la souveraineté sanitaire ? ».



Cet événement verra la participation d'acteurs publics et privés, ainsi que des experts et spécialistes en politiques de santé qui se pencheront, tous ensemble, sur la réforme des filets sociaux, désormais en tête des priorités de l’agenda politique national, et proposeront des pistes pour accompagner cette dynamique, afin de renforcer la souveraineté sanitaire du pays et du continent.



Pour cette édition, le Pharma Day va couvrir 2 thématiques clés : « souveraineté sanitaire : quels leviers de développement de la fabrication locale ? » et « comment contribuer à alléger la facture et garantir l’accès équitable de tous les citoyens à des soins de santé de qualité ? ».



S’exprimant à cette occasion, le Président de la FMIIP, Mohamed El Bouhmadi a affirmé : « la résilience du tissu national de fabrication des médicaments est aujourd’hui à l’épreuve de ce grand défi : celui de répondre aux besoins de la population en termes de médicaments et de produits de la santé, et de réussir ainsi la réforme de la Santé qui est hautement stratégique pour notre pays ». Et de rappeler l’engagement de la FMIIP dans la mise en œuvre des réformes lancées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment la généralisation de la protection sociale et la couverture sanitaire universelle.