Rabat exprime son soutien au plan de paix proposé par Joe Biden

Antony Blinken fait part de la gratitude des USA envers S.M le Roi pour les contributions humanitaires du Maroc à Gaza

04/06/2024

Le Maroc soutient le plan de paix proposé par le président américain, Joe Biden, pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.



Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a exprimé par ailleurs la « gratitude » de son pays à S.M le Roi Mohammed VI pour les contributions humanitaires du Maroc à Gaza, tout en soulignant l’importance du soutien du Royaume à la proposition du président des Etats-Unis d’Amérique, visant à « parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza et à garantir la libération de tous les otages », a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller, dans un communiqué publié lundi à Washington à l’issue d'un entretien téléphonique entre le secrétaire d’Etat américain et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Le chef de la diplomatie américaine a souligné l'importance du soutien du Maroc à la proposition du président Biden comme « moyen de construire une région du Moyen-Orient plus intégrée, plus pacifique et plus stable ».



« Le secrétaire d'Etat a assuré que la proposition bénéficierait grandement aux Palestiniens et aux Israéliens, permettrait une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et le retour des personnes déplacées dans les zones de Gaza, ainsi que le début des efforts de reconstruction internationaux », a précisé le communiqué dont la teneur a été relayée par la MAP.

Au cours de ces entretiens, les deux responsables ont « convenu de l’importance de continuer à se concerter étroitement pour faire progresser la paix et la sécurité dans la région ».



A rappeler que S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, avait donné ses Hautes instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.



Le Maroc a été le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire directement aux populations bénéficiaires, depuis le déclenchement des hostilités dans la bande de Gaza.



Cette opération humanitaire de grande envergure au profit des populations palestiniennes est venue confirmer l’engagement efficient et la sollicitude continue de S.M le Roi Mohammed VI en faveur de la Cause palestinienne.



Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, du Qatar, de la Jordanie et de l’Egypte ont salué, lundi dernier, la proposition du président américain Joe Biden visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza.



Les diplomates arabes, qui ont tenu une conférence de presse virtuelle pour discuter de cette proposition, ont affirmé, dans un communiqué conjoint, l’importance pour les deux parties, Israël et le Hamas, de répondre positivement à la proposition du président Biden, « afin de parvenir à un accord qui garantisse un cessez-le-feu permanent et une distribution adéquate de l’aide à Gaza, afin de soulager la souffrance du peuple ». Ils ont également appelé à « la libération des otages et des prisonniers ».



Il y a lieu de noter que le président américain avait évoqué un plan en trois étapes, présenté comme étant une initiative israélienne.



La première étape débuterait par un cessez-le-feu de six semaines, au cours duquel une première série de prisonniers détenus à Gaza seraient libérés, notamment des femmes, des personnes âgées et des blessés, en échange de la libération de « centaines » de prisonniers palestiniens. Les forces israéliennes se retireraient également de ce qu'un haut responsable de l'administration Biden a appelé « les zones densément peuplées », selon l’Agence turque Anadolu.



D’après la même source, les dépouilles de certains prisonniers décédés seraient également rendues, et les civils palestiniens seraient autorisés à regagner leurs maisons et leurs quartiers dans toute la bande de Gaza, y compris dans le nord, où Israël a mis en place des restrictions draconiennes. Les livraisons d'aide humanitaire augmenteraient également de façon spectaculaire pour atteindre 600 camions par jour.



« Les négociateurs s'efforceront d'aborder les questions en suspens au cours de la première phase de six semaines, notamment le nombre de prisonniers palestiniens qui seront libérés en échange de la libération de prisonniers israéliens. La proposition comprend un libellé permettant de prolonger le cessez-le-feu avant le début de la deuxième phase, tant que les négociations se poursuivent », a souligné la même source. Et d’ajouter : « Le ratio d'échange de prisonniers est une question cruciale car, au cours de la deuxième phase, tous les prisonniers israéliens vivants seraient libérés, y compris les membres masculins du personnel militaire. Les forces israéliennes se retireraient également complètement de Gaza ».



La phase finale comprend le démarrage de la reconstruction de Gaza, qui devrait prendre jusqu'à cinq ans, et le retour de tous les prisonniers encore détenus dans l’enclave palestinienne.



A cet égard, le Hamas a déclaré qu'il «répondrait positivement à toute proposition qui comprendrait un cessez-le-feu permanent, un retrait total de l’armée israélienne de la bande de Gaza, des efforts de reconstruction, le retour des personnes déplacées et la conclusion d'un accord global d'échange de prisonniers ».



Par contre, il semble bien que la proposition américaine ne plaise pas trop au gouvernement israélien qui a jugé le plan Biden « incomplet ».



« La proposition présentée par le président Biden est incomplète », a déclaré le porte-parole, David Mencer, citant des propos du Premier ministre israélien. « Les allégations selon lesquelles nous avons accepté un cessez-le-feu sans que nos conditions ne soient respectées sont incorrectes », a déclaré Benyamin Netanyahou, cité dans un communiqué séparé envoyé par son bureau.



H.T