Rabat et Tokyo déterminés à renforcer leur coopération bilatérale

Taro Kono Le Japon ne reconnaît pas la pseudo-RASD

26/12/2018

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, a fait part, lundi à Rabat, de sa détermination à donner une nouvelle impulsion à la coopération maroco-nippone dans divers domaines.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie nippone a émis le souhait de renforcer la coopération entre son pays et le Royaume du Maroc et de hisser le niveau des relations bilatérales.

«Le Maroc et le Japon peuvent jouer un grand rôle, à travers la coopération, dans le développement de l'Afrique», a-t-il fait savoir.

Le Maroc est un partenaire «important» pour le Japon et constitue une passerelle vers l'Europe et l'Afrique, a-t-il dit, soulignant la forte présence des entreprises japonaises sur le territoire marocain.

Taro Kono a également mis en avant l'importance de cette visite, notant qu'il s'agit de la première visite d'un ministre japonais des Affaires étrangères au Maroc depuis 31 ans.

Il a aussi réitéré la position de son pays à l'égard de la question du Sahara, précisant que le Japon ne reconnaît pas la pseudo-RASD comme un Etat.

Le chef de la diplomatie japonais a ainsi répété haut et fort une position exprimée clairement lors de la réunion ministérielle de préparation du 7ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD), tenue du 5 au 7 octobre dans la capitale nippone.

La présence de la pseudo-RASD à une réunion ministérielle préparatoire à la TICAD VII, «ne signifie en aucun cas que le Japon reconnaît, implicitement ou explicitement», ce groupe comme un Etat, avait alors souligné Taro Kono.

Ce que la porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères, Mitsuko Shino, a réitéré à Rabat.

«Nous avons de bonnes intentions pour résoudre cette question». La visite officielle au Maroc du chef de la diplomatie japonaise, Taro Kono, est un «bon geste» dans ce sens, a-t-elle affirmé

Quant à Nasser Bourita, il a indiqué que le Maroc et le Japon ont convenu de renforcer leurs relations de coopération afin d'éviter tout ce qui peut porter atteinte aux relations bilatérales particulièrement durant l'année prochaine, compte tenu des réunions prévues au Japon.

Le ministre a souligné la nécessité de préserver ces relations contre «tout élément susceptible d'affaiblir les bases sur lesquelles elles reposent», se disant confiant que si le Maroc et le Japon coopèrent dans un cadre d'amitié et de partenariat, ils seront en mesure de surmonter toutes les difficultés.

Il s'est, en outre, félicité de cette visite «historique» de son homologue japonais, mettant en avant l'excellence des relations bilatérales, qui, note-t-il, se renforcent grâce aux liens amicaux qu'entretiennent la famille Royale au Maroc et la famille impériale au Japon.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont convenu de développer la coopération dans plusieurs domaines notamment le domaine politique à travers le renforcement des concertations entre les deux pays et la mise en place d'un comité interministériel mixte, a-t-il relevé.

Il s'agit également de déployer les mécanismes nécessaires afin de renforcer le rôle des entreprises japonaises dans le domaine de l'investissement et du développement économique et social au Maroc, a-t-il noté.

Les deux parties entendent également renforcer la coopération juridique à travers la signature de conventions dans les domaines de non double imposition et de protection des investissements, outre la coopération dans le domaine de la sécurité afin de lutter contre toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme dans le monde, a-t-il conclu.