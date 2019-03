Rabat et Porto-Novo sur la même longueur d’onde

Le Bénin exprime son soutien ferme au rôle exclusif de l’ONU comme cadre consensuel devant mener au règlement définitif du différend concernant le Sahara

27/03/2019

La République du Bénin appelle à une solution politique au différend concernant le Sahara marocain en exprimant son soutien ferme au rôle exclusif de l’Organisation des Nations unies (ONU) comme cadre consensuel devant mener au règlement définitif de cette question.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la 6ème session de la Grande commission mixte de coopération Maroc-Bénin, co-présidée lundi, à Marrakech, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue béninois, Aurélien Agbenonci, le Bénin a réitéré sa position constante exprimée lors de la visite Royale en 2004 et appelle à une solution politique au différend en exprimant son soutien ferme au rôle exclusif de l’ONU comme cadre consensuel devant mener au règlement définitif de cette question.

Le communiqué conjoint souligne également que les deux ministres se sont réjouis de la convergence des visions des deux pays sur les questions régionales et internationales et ont exprimé la disposition des deux pays à œuvrer pour une Afrique stable, développée et prospère.

Ils ont également souligné que l’intégration régionale est un des facteurs déterminants pour le développement du commerce et de l’investissement.

A cet égard, ils ont salué la convergence de vision des deux chefs d’Etat pour la coopération Sud-Sud comme un levier d’intégration et de développement en Afrique et ont appelé au renforcement de la coopération entre le Maroc et les pays d’Afrique de l’Ouest.

Les deux ministres se sont engagés aussi à œuvrer en faveur d’un véritable partenariat stratégique mutuellement bénéfique.

Ils se sont félicités de la tenue de cette session et des résultats obtenus à l’issue de ses travaux couronnés de succès.

A cette occasion, le cadre juridique régissant la coopération bilatérale a été enrichi par la conclusion de plusieurs accords dans les domaines suivants : justice, énergie, affaires islamiques, protection civile, jeunesse et sports, octroi de bourses, formation professionnelle, sécurité routière, et transports internationaux routiers.

Les deux ministres ont passé en revue l’état de la coopération entre les deux pays et se sont félicités des avancées réalisées dans différents domaines de coopération.

Dans ce cadre, Nasser Bourita a assuré son homologue béninois de la disponibilité du Royaume à soutenir le Programme d’action du gouvernement 2016-2021 (PAG) lancé par le président de la république du Bénin, Patrice Talon.

Le communiqué conjoint souligne également que les hommes d’affaires des deux pays sont invités à multiplier les missions pour prospecter les opportunités de commerce et d’investissements de part et d’autre.

Les deux ministres ont discuté de la facilitation de circulation des personnes entre les deux pays et ont souligné l’importance des mesures concrètes qui seront prises à cet effet. Pour rappel, Aurélien Agbenonci a effectué une visite de travail au Royaume les 25 et 26 mars pour co-présider la 6ème session de la Grande commission mixte de coopération Maroc-Bénin.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation des liens d’amitié, de fraternité et de coopération entre le Maroc et le Bénin.