Rabat et Paris actent leur coopération juridique et judiciaire juridique et judiciaire

Le partenariat stratégique entre les deux pays va bon train

11/03/2025

Gérald Darmanin loue l’efficacité des services marocains dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme



La coopération entre le Maroc et la France en matière de sécurité a franchi un pas important à la suite de la visite officielle au Royaume de Gérald Darmanin, ministre français de la Justice.



Lors de cette visite, le ministre français a mis en exergue l'efficacité des services marocains dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme, ainsi que l'importance d'une collaboration étroite entre les deux pays, tout en exprimant sa gratitude envers les services marocains pour leur contribution à la sécurité de la France et des Français.



« Il y a toujours eu au Maroc un certain nombre d'actions qui étaient en commun avec la justice française (…) Je pense à la lutte contre le terrorisme ou contre le narcotrafic", a affirmé Gérald Darmanin dans une interview accordée à la chaîne de télévision 2M, diffusée dans son JT de dimanche soir.



A cet égard, il a tenu à remercier «énormément les services -sécuritaires- marocains pour tout le travail qu'ils nous apportent pour la sécurité de la France et des Français».



«Nous travaillons ensemble pour éviter des attentats qui toucheraient le Maroc ou la France et gérer un certain nombre de personnes, qui sont parties sur un théâtre de guerre, comme évidemment le théâtre de l'organisation de l’Etat islamique, ou qui sont dans nos prisons respectives », a-t-il expliqué.



Gérald Darmanin a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance de maintenir la coopération en matière d’échange d’informations qui "permet d’éviter des drames aussi bien en France qu’au Maroc".



Deux exemples récents illustrent cette coopération fructueuse entre Rabat et Paris en matière sécuritaire. En février dernier, deux complices présumés du narcotrafiquant Mohamed Amra, alias « La Mouche », ont été arrêtés à Marrakech à la demande des autorités françaises. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation de son évasion en mai 2023 en Normandie, une opération qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires français. De plus, en janvier, le Maroc a extradé Félix Bingui, dit «Le Chat», considéré comme l'un des plus grands narcotrafiquants de France, arrêté au Maroc dix mois plus tôt.



Dans son interview, le ministre français a également abordé la question de la confiscation des biens issus de crime, tels que des maisons, des voitures ou des crypto-monnaies. «Ce sont des maisons, des appartements, des voitures, parfois même de la crypto-monnaie qu’il faut pouvoir saisir et confisquer. Les services marocains font un excellent travail en matière de saisie, mais nous devons aller plus loin dans la confiscation », a-t-il fait savoir.



Par ailleurs, Rabat et Paris se sont engagés à renforcer leur coopération dans les domaines juridique et judiciaire dans le cadre de l'approfondissement du partenariat stratégique et historique entre les deux pays.



Cet engagement a été acté par la signature d'une Déclaration conjointe entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et Gérald Darmanin à l’occasion de leur rencontre, qui a constitué une opportunité de dresser un bilan approfondi des progrès réalisés dans la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, d’explorer les perspectives futures de cette collaboration et de débattre des enjeux d’intérêt commun.



Cette Déclaration est le fruit des échanges qui avaient débuté lors de l’élaboration du plan d’action signé le 31 mai 2024, lequel intègre des priorités stratégiques d’une importance capitale, parmi lesquelles figure la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée qui représentent une menace majeure tant sur le plan national qu’international et affectent de manière significative la souveraineté, la sécurité, l’économie, l’environnement et le développement des deux nations.



La France et le Maroc réaffirment leur volonté commune d’intensifier leurs efforts pour contourner ces phénomènes et y faire face, en mobilisant les ressources nécessaires dont celles qui relèvent du volet juridique.



S’agissant de la modernisation du système judiciaire et du renforcement de sa gouvernance, les deux ministres ont également convenu de l’importance de la formation continue des professionnels du secteur, de la mise en œuvre de programmes dédiés à l’amélioration de la gestion administrative et du développement législatif, ainsi que de l’échange d’expertise dans tous les domaines relevant de la justice.

Lors de cette visite, le ministre français a eu des entretiens avec le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki.



Cette rencontre a porté sur les moyens de raffermir la coopération bilatérale, sur les plans juridique et technique, dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et transfrontalier, notamment les crimes liés au terrorisme, au blanchiment d’argent et au trafic international de drogues et de psychotropes, indique un communiqué de la présidence du Ministère public.



Il s'agit également de consolider la coopération pour contrer les nouvelles formes de criminalité, en particulier celles relatives aux technologies de l’information et de la communication, qui présentent des défis nécessitant le renforcement et le développement de la coopération pour limiter la criminalité et prévenir l'impunité.



Les deux parties ont aussi souligné, lors de ces entretiens, l'importance du partage d'expériences et d’expertise dans les domaines relevant de l'action des ministères publics des deux pays, notamment à travers l'échange d'informations, de visites et d'expertise, ainsi que l'organisation de séminaires et de conférences scientifiques.



Gérald Darmanin s'est, en outre, entretenu avec le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens du renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays, de la tenue de conférences et de séminaires conjoints sur la criminalité organisée et la lutte contre le terrorisme, outre la consolidation de la coopération en matière de formation et d'échange d’expertise entre les magistrats. Elles ont également convenu d'activer la convention de jumelage entre la Cour de cassation marocaine et son homologue française, en plus de renforcer le partenariat judiciaire qui occupe une place importante dans le partenariat stratégique global entre les deux pays.



Mourad Tabet