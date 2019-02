Rabat et Canberra déterminés à renforcer leur coopération dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime

06/02/2019

Le Maroc et l’Australie ont exprimé, lundi à Melbourne (Sud-est de l’Australie), leur volonté de renforcer leur coopération dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime.

“Le gouvernement de l’Etat de Victoria a montré un grand intérêt à accompagner le Maroc dans son développement agricole et halieutique”, a souligné le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, dans une déclaration à la MAP à l’issue de sa rencontre avec la ministre de l’Agriculture de l’Etat de Victoria, Jaclyn Symes.

Cette rencontre a été une occasion pour s’informer sur l’expérience australienne dans les domaines de la formation, de la recherche et de la biosécurité, en plus des projets de développement, tels que l’aquaculture et le développement des marchés de poisson, a relevé le ministre, qui était accompagné de Mbarka Bouaida, secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime, et de Karim Medrek, ambassadeur du Royaume en Australie.

“L’Australie adopte une vision très axée sur la qualité des produits et la biosécurité, des aspects qui intéressent particulièrement le Maroc”, a indiqué M. Akhannouch, qui a souligné que les deux pays sont appelés à “développer encore plus de partenariats” dans les deux secteurs d’activité.

Le même son de cloche chez Mme Symes, qui a noté que Canberra et Rabat accordent un intérêt particulier au développement de l’agriculture et de la pêche maritime, deux secteurs porteurs des économies des deux pays.

“Un tel développement passe nécessairement par l’innovation et l’adoption des nouvelles technologies”, a affirmé la ministre, faisant savoir que ces deux composantes constituent des conditions sine qua non pour “assurer la prospérité de ces filières”.

Outre la rencontre avec Mme Symes, la délégation marocaine a visité notamment le centre Agri-Bio dédié à la recherche et aux technologies agricoles, et la société Mainstream, le leader australien en technologies et systèmes d’aquaculture.

La journée a été également marquée par plusieurs rencontres B2B pour les professionnels marocains avec les opérateurs australiens, notamment à la Chambre de commerce et d’industrie arabo-australienne.

Lors de cette visite, M. Akhannouch est accompagné d’une importante délégation composée du président de la Fédération des Chambres de commerce, des présidents des Chambres d’agriculture et des pêches maritimes, des professionnels des deux secteurs et de responsables des départements de l’agriculture et de la pêche maritime.