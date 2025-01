Rabat : coup d'envoi de l'édition 2025 du Forum des études à l’étranger

17/01/2025

L'édition 2025 du Forum des études à l'étranger s'est ouverte, jeudi à Rabat, avec pour objectif la présentation de l'offre de formation disponible, l'orientation et l'accompagnement des bacheliers dans leurs choix d'études.



Ce rendez-vous annuel, qui rassemble plusieurs universités et grandes écoles nationales et internationales, permet aux bacheliers d'optimiser leur prise de décision en matière de choix d’études et de carrières en leur offrant des programmes de formation adaptés à leurs besoins.



Dans une démarche de proximité et d’échange direct avec les principaux acteurs de l’enseignement, de la formation et de l’orientation, cette plateforme offre ainsi aux bacheliers et à leurs parents l'occasion de s'informer de près sur les possibilités d'étude à l'étranger, ainsi que sur toutes les démarches y afférentes, telles que la demande de visas et de bourses outre les questions de financement et d'hébergement, rapporte la MAP.



Initiée par le groupe "L’Étudiant Marocain", ce rendez-vous annuel connaît la participation d'écoles et d'institutions représentant plus de 15 pays, y compris le Canada, l’Angleterre, la Turquie, la Russie, la France, Malte, la Croatie, l’Italie, l’Allemagne, les Émirats Arabes Unis, la Suisse, l’Espagne, le Portugal, la Chine et les États-Unis.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice générale adjointe du Groupe l’Étudiant Marocain, Khadija Mouhni, a souligné que les universités et écoles participants à cet événement sont venues rencontrer les étudiants marocains intéressés par la poursuite de leurs études, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, expliquant que l'objectif est d'orienter les étudiants et leurs parents et de les accompagner dans leur choix d'études.



"Plusieurs écoles internationales et universités de renom ont manifesté leur intérêt pour ce forum, dont les activités se poursuivront les 17 et 18 janvier à Casablanca", a-t-elle relevé, faisant savoir que des conseillers sont également présents pour aider les étudiants avec les formalités liées aux visas, la préparation de leurs dossiers, les options de logement et les questions financières.



Depuis plus de trois décennies, le groupe "L’Étudiant Marocain" s’efforce d’améliorer et de développer ses forums en termes de contenu et d’offres, dans le but de fournir des informations et des conseils de haute qualité aux jeunes, leur permettant ainsi de faire les meilleurs choix pour leur formation et leur carrière professionnelle.