Rabat accueille le StartUp Africa Summit

Trois jours d’échanges pour aider les entrepreneurs à mieux appréhender leur développement en Afrique

13/02/2020 Alain Bouithy

Plus de 300 participants de plus de 20 pays et plus d’une soixantaine de start-up venant du Sénégal, du Cameroun, de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et de la diaspora africaine en Europe sont attendus au « StartUp Africa Summit » 2020 qui démarre ce jeudi à Rabat.

Placé sous le thème « L’innovation pour l’Afrique de demain », cet important rendez-vous est organisé par StartUp Maroc. Labélisée par la Caisse centrale de garantie (CCG) dans le cadre du Fonds Innov Invest pour accompagner et financer 30 projets sur une durée de 3 ans, cette organisation à but non lucratif s’est fixé comme objectif d’accélérer la création d’emploi et stimuler le développement économique du Maroc à travers l’entrepreneuriat et l’innovation.

Il est à noter que ce sommet, qui se tient jusqu’au 15 février à la Bibliothèque nationale, a été créé en étroite collaboration avec The Next Society (une communauté ouverte de responsables du changement engagés dans l'innovation et le développement économique) et Diafrikinvest qui travaille à favoriser un engagement optimal et rationnel de la diaspora en faveur des changements économiques et sociaux dans les pays africains et le développement de stratégies de connexion entre les pays d’origine et de résidence.

Organisé en partenariat avec Anima Investment Network, une plateforme multi-pays de coopération pour le développement économique en Méditerranée, il bénéficie du soutien de deux programmes financés par l’Union européenne.

Lieu d’échanges et de conseils pour les participants, cet événement vise à aider « les entrepreneurs à mieux appréhender leur développement en Afrique », ont souligné les organisateurs dans un communiqué.

Ainsi, trois jours durant, les participants au « StartUp Africa Summit » dont une cinquantaine de conférenciers riches de leurs expériences en Afrique et en matière d’innovation partageront leurs expériences avec les start-up, fonds d’investissements et Business Angel présents à ce sommet et en quête d’opportunités d'affaires et/ou d’investissements.

Selon le programme concocté par les organisateurs, « les trois jours de l’évènement seront axés sur le networking, l’échange d’expériences, l’apprentissage intensif des codes de l’entrepreneuriat en Afrique et aussi la mise en avant de possibilités de coopération et d’investissement à travers les conférences et les sessions / ateliers de coaching et de mentorat encadrés par des intervenants riches de leurs expériences sur le continent », indiquent-ils.

L’équipe d’organisation annonce également la tenue d’un atelier pour les Business Angels organisé en collaboration avec MedAngels, « le premier réseau de Business Angels à travers la région Méditerranée qui vise à faciliter les investissements transfrontaliers parmi les membres du réseau », poursuit-on ajoutant que plusieurs réseaux de Business Angel africain et méditerranéen participeront également au StartUp Africa Summit 2020.

Avec plus de 400 experts et mentors dissimilés dans son réseau, StartUp Maroc a accompagné à ce jour « plus de 10.000 entrepreneurs à différentes phases idée, Proof of concept, MVP Go to Market à travers des formations, programmes d’accélération, des conférences et compétitions en partenariat avec des organisations nationales et internationales de renom». L’organisation est présente dans 15 villes du Maroc.

The Next Society compte un vaste réseau de plus de 300 organisations de commerce et d’innovation, de recherche et d’investissement, 2500 petites et moyennes entreprises (PME) internationales et entrepreneurs de 30 pays. Ses responsables sont des entrepreneurs, des investisseurs, des entreprises, des ONG, des pôles d'innovation publics/privés de recherche et de développement économique d'Europe et des pays méditerranéens.