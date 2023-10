Rabat accueille la vente aux enchères caritative "Unis pour le Maroc" en faveur des sinistrés du séisme d'Al-Haouz

29/10/2023

Une vente aux enchères caritative en faveur des sinistrés du séisme d'Al Haouz, placée sous le signe "Unis pour le Maroc", a eu lieu samedi au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Rabat.



Organisée avec le soutien de la Fondation Nationale des Musées et du Musée d'Art Moderne et Contemporain, cette vente aux enchères caritative a réuni plusieurs artistes et professionnels des métiers de l’art, qui n’ont pas hésité à se joindre à l’élan de solidarité nationale face au séisme qui a frappé le Royaume.



Lors de cet événement, les acheteurs ont eu l’embarras du choix face aux 119 œuvres d’artistes marocains et africains mises à leur disposition. Parmi ces artistes, figurent Saïd Afifi, Amina Agueznay, Malika Agueznay, Ghizlane Agzenaï, Mustapha Akrim, Yasmina Alaoui, feue Leila Alaoui, Mounia Amor, Daoud Oulad Syad, Mohammed Arejdal, feu Mohammed Kacimi, Abdellah Saddouk, Walid Arhdaoui, Mo Baala, Amina Benbouchta et Ghany Belmaachi.



S’exprimant à cette occasion, le Président de la Fondation Nationale des Musées, Mehdi Qotbi, a salué la mobilisation des artistes, des galeristes et des professionnels du monde de la culture et des arts, qui ont contribué à l’organisation de cette vente aux enchères caritative, répondant ainsi à l’appel de solidarité lancé par SM le Roi Mohammed VI.



"Aujourd’hui, le Maroc est cité comme exemple dans le monde parce qu’il a su répondre, de manière immédiate, aux besoins des sinistrés", a souligné M. Qotbi, rappelant la spontanéité qui a caractérisé les actions menées par les Marocains.



Cette vente aux enchères est une manifestation culturelle qui témoigne de l’engagement des professionnels de l’art et de la culture en vue de répondre aux besoins des sinistrés et contribuer aux efforts de reconstruction. L’intégralité des recettes de cet événement caritatif sera versée sur le compte 126 "Fonds spécial de gestion des effets du tremblement de terre" ouvert auprès de Bank Al Maghrib.