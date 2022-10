Rabat accueille la première édition du Festival international des femmes metteuses en scène "Jassad"

17/10/2022

La première édition du Festival international des femmes metteuses en scène "Jassad" sera organisée, du 25 au 30 octobre, à l'initiative conjointe des compagnies de théâtre Aquarium et Anfass.



Inspiré par la problématique de la position de la femme dans le domaine des arts théâtraux, notamment dans la mise en scène, ce festival vise à promouvoir et à valoriser les talents féminins sur la scène culturelle et artistique, au Maroc et à l'étranger, indique un communiqué des organisateurs, qui fait état de la participation de sept pays à cet événement, à savoir la Tunisie, le Liban, l'Espagne, la France, le Danemark, la Roumanie et le Maroc.



Par ailleurs, cet événement est voué à se développer grâce à une dynamique culturelle axée sur le dialogue artistique et l'échange, en donnant une voix aux expertes de la mise en scène afin de révéler leurs talents et discuter de leurs espoirs, interrogations et appréhensions dans le but d'y trouver les réponses et les propositions adéquates.



Les organisateurs du festival ont aussi déploré la sous-représentativité des femmes dans la mise en scène, évoquant la nécessité de créer des espaces d'échange pour mettre la lumière sur leur rôle dans ce domaine afin de développer leurs compétences professionnelles, relève le communiqué.



Selon la metteuse en scène de la compagnie de théâtre Aquarium, Naima Zitan, le Festival international des femmes metteuses en scène représente une étape importante durant laquelle "nous échangeons les points de vue, les idées et les expériences (...), la rencontre de talents féminins s'étant accrochée à l'art du théâtre, en montant sur scène et en dessinant des corps, des lumières et des formes, exprimant une seule idée: la géographie, les frontières et les politiques nous divisent mais le talent et le théâtre nous unissent", indique le communiqué.



De son côté, la metteuse en scène de la compagnie de théâtre Anfass, Asmaa Houri, a précisé que "le Festival Jassad espère encourager la mobilisation des femmes et nourrir leurs espoirs dans le domaine de la création culturelle et artistique, au moment où le secteur a été fortement impacté par la crise de Covid-19".



Par ailleurs, Mme Houri a évoqué le caractère diversifié de la programmation du Festival "Jassad", composé de plusieurs performances artistiques présentées par des femmes de différentes nationalités, représentant un espace propice à la rencontre et aux échanges pour les passionnés d'art et de culture.



Les performances artistiques du festival seront présentées au Théâtre national Mohammed V, à la salle Bahnini, à la salle Gérard Philipe et au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain.



Le programme de cette édition du festival englobe une master class, une conférence, une table ronde ainsi que plusieurs discussions, hommages et rencontres artistiques.



Cet événement sera aussi marqué par l'organisation de discussions ouvertes avec la metteuse en scène et sa troupe à la suite de chaque performance théâtrale.



Cette première édition du festival a bénéficié du soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que de celui de plusieurs partenaires, notamment du Conseil national des droits de l'Homme, du Théâtre national Mohammed V, d'Oxfam, et du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain.