Rabat abrite les travaux de la 5è réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à Deux États

19/05/2025

La 5ème réunion de l’Alliance globale pour la mise en œuvre de la solution à Deux États, se tiendra mardi à Rabat, sous le thème "Maintenir la dynamique du processus de paix : leçons tirées, réussites et perspectives".



Cette réunion, organisée par le Royaume du Maroc en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas, connaîtra la participation de hauts responsables politiques et d’envoyés spéciaux, ainsi que d’acteurs et représentants d’organisations internationales engagés pour la Solution à deux Etats.



Les travaux de cette réunion porteront sur une série de thématiques, notamment l’impact des processus de paix au Moyen-Orient, les efforts de soutien aux structures de gouvernance de l’Etat palestinien et les fondements économiques de la paix dans cette région.



Ayant pour objectif de susciter la constitution d’une plateforme de projets, d’initiatives et de réalisations soutenant la perspective d’une paix durable au Moyen-Orient, cette réunion devrait aboutir à des recommandations politiques concrètes visant à soutenir les efforts diplomatiques et à renforcer les conditions propices à la réalisation de la Solution à deux Etats.



Les conclusions de cette rencontre contribueront aux travaux de la Conférence de haut niveau pour la solution à deux Etats, prévue au siège des Nations unies à New York en juin 2025.



Lancée à l’occasion de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2024, l’Alliance globale constitue une plateforme diplomatique dédiée à la relance effective du processus de paix israélo-palestinien. Cette cinquième réunion fait suite à quatre autres organisées à Riyad, Bruxelles, Oslo et au Caire.