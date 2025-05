Rabat abrite la 1ère édition du Symposium philatélique euroméditerranéen

14/05/2025

La première édition du Symposium philatélique euroméditerranéen s’est tenue, lundi à Rabat, à l’initiative de Barid Al-Maghrib et sous l'égide de l’Union postale pour la Méditerranée (PUMed), avec pour thème "Innovation et collaboration : réinventer la philatélie en Méditerranée".



Cette rencontre ambitionne de repositionner la philatélie comme un vecteur de dialogue interculturel, de créativité et de transformation numérique, avec des débats sur des thématiques telles que la blockchain, les crypto-timbres, les NFTs, l’intelligence artificielle et les contenus immersifs.



Dans une déclaration à la presse, la directrice service public, régulation et relations institutionnelles à Barid Al-Maghrib, Ikram Taibi, a indiqué que ce Symposium constitue une plateforme incontournable réunissant des experts de 22 pays pour échanger sur l’avenir de la philatélie en Méditerranée.



A cet effet, elle a mis en lumière des enjeux clés pour l’avenir de ce domaine, notamment la transformation numérique des services postaux et la nécessité de réinventer l’offre philatélique pour susciter l'engouement du public.



Par ailleurs, Mme Taibi a annoncé qu’un timbre-poste commémoratif dédié au zellige marocain authentique sera dévoilé à cette occasion, relevant qu’il s’agit d’une œuvre collaborative entre artisans, incarnant les valeurs d’innovation et de coopération portées par l’événement.



De son côté, la présidente du conseil d'administration de PUMed, Nermine Hassan, a souligné l’importance de ces échanges pour renforcer la coopération interrégionale en la matière, précisant que cette manifestation représente une occasion unique pour valoriser les initiatives locales et promouvoir la démocratie participative. Mme Hassan est également revenue sur le rôle des entreprises culturelles, qualifiées "d'ambassadrices de l'histoire et de la culture", mettant en exergue leur contribution essentielle à la promotion du patrimoine et de l'innovation.



En marge du Symposium, un protocole d’accord a été signé entre Barid Al-Maghrib et PTT Turkish Post, renforçant leur partenariat de 2018 et visant à approfondir leur collaboration.

Les réunions statutaires de PUMed constituent, quant à elles une occasion de faire le point sur les initiatives en cours et de consolider les perspectives de coopération postale dans la région méditerranéenne.



Tenu en marge de la 58e réunion du Conseil d’administration et de la 20e Assemblée générale de PUMed, cet événement, organisé par Barid Al-Maghrib en tant que membre du Conseil d’administration et président du Groupe philatélique de l'Union pour le cycle 2023-2025, a réuni des experts venus de divers horizons – administrations postales, secteur numérique et imprimeurs – pour un échange constructif sur les enjeux d’innovation et de coopération dans le domaine philatélique.