Rabat à l’heure du "Combine 2025" de la Ligue africaine de basketball

11/01/2025

Le "Combine 2025", organisé par la Ligue africaine de basketball, se tiendra pour la deuxième année consécutive en cette fin de semaine à la salle omnisports Ibn Yassine à Rabat.



Cet événement, qui réunira 30 jeunes basketteurs du monde entier, vise à détecter des talents qui pourraient rejoindre l'une des équipes qui disputeront la Basketball Africa League (BAL 2025). Ces jeunes talents seront suivis de près par des dirigeants de clubs, des entraîneurs et des recruteurs, dont des coachs ayant pris part au programme "Africa Coaches dans le cadre de la NBA 2K25 Summer League" en juillet dernier à Las Vegas.



S'exprimant lors d'une conférence de presse, tenue jeudi à Rabat pour présenter cette édition du "Combine", le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, a souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts de la "League" visant le rayonnement du basketball africain à l'échelle internationale, mettant en avant le rôle primordial de la Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB) dans ce sens.



Il a, par ailleurs, indiqué que le choix du Maroc pour abriter de telles compétitions est devenu "naturel", notant que le Royaume ne cesse d'afficher sa capacité en matière d'organisation des plus grandes échéances aux niveaux continental, régional et international.



"Le Maroc est un pays qui représente une image rayonnante d'une Afrique en action", a martelé le président de la Première ligue professionnelle lancée par la NBA en dehors de l’Amérique du Nord.



Dans le cadre du "Combine 2025", la BAL organisera le "BAL4HER", une plateforme qui rassemblera 20 espoirs (U23) des communautés locales autour de Rabat. "BAL4HER" vise à promouvoir l'égalité homme-femme dans l'écosystème sportif africain et à célébrer les sportives qui sont des modèles pour les jeunes femmes à travers le continent. La BAL proposera également un stage de formation à une centaine d'entraîneurs locaux.



Pour rappel, la 5ème édition de la BAL débutera le 5 avril 2025 à Rabat et prendra fin le 14 juin à Pretoria en Afrique du Sud. Cette nouvelle "season" mettra à l'honneur 12 équipes qui joueront 48 matchs à Rabat, Dakar, Kigali et Pretoria.