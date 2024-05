Rabat à l’heure du 8ème Festival "Camera Kids"

01/05/2024

La 8ème édition du Festival national cinématographique "Camera Kids" se tiendra, du 02 au 04 mai à Rabat, sous le thème "La solidarité, des initiatives pionnières".



Le choix de cette thématique s'explique par l'importance de la solidarité en tant que valeur traduisant les liens d'interdépendance et de coopération entre les individus et les communautés pour atteindre un objectif commun, ou encore pour venir en aide aux plus démunis, indique un communiqué des organisateurs.



L'art en général et le cinéma et la photographie en particulier sont considérés comme des leviers puissants capables de mieux valoriser la solidarité dans la société, en présentant des expériences humaines qui permettent de consolider les fondements de la solidarité et de la synergie, et d'encourager l'action collective au service du bien commun, fait observer la même source.



Présidé par le réalisateur Hassan Benjelloun, le jury de cette édition est composé notamment de l'écrivain et scénariste Taoufik Houmani, de l'artiste Majda Benkirane et de l'actrice Kenzy Hilal. Lors de cette huitième édition, 15 courts métrages réalisés l'année écoulée seront en lice, précise la même source.



Le festival rendra aussi hommage à d'éminentes personnalités artistiques ayant marqué de leurs empreintes le domaine cinématographique. Il sera également marqué par des projections cinématographiques, des formations en écriture de scénario, des ateliers sur la cinématographie et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art.



Au programme de ce rendez-vous figurent, entre autres, une master class animée par le réalisateur Hassan Benjelloun, ainsi qu'un colloque sous le thème "Le rôle du cinéma et de l'image dans la promotion des valeurs de solidarité".



Cet événement comprend également une exposition d'appareils cinématographiques et photographiques, une exposition de livres et de publications récentes, en plus de diverses performances artistiques.



Le Festival national cinématographique "Camera Kids" est organisé par l'Association marocaine pour le développement de l'audiovisuel et le théâtre éducatif, en coordination avec le Club UNESCO pour le développement de l'audiovisuel et du théâtre éducatif, ainsi qu'en partenariat avec la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture, le Conseil national des droits de l'Homme, et en collaboration avec le Centre cinématographique marocain et l'Institut spécialisé du cinéma et de l'audiovisuel.