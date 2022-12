Rabat à l’heure de la 15ème édition du Festival “Handifilm ”

05/12/2022

La 15ème édition du Festival "Handifilm", organisée par l'Association Handifilm sous le thème: "Le cinéma comme levier d'autonomisation", s'est ouverte vendredi soir à Rabat.



Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale du handicap, est le fruit d'une synergie avec le "Projet intégré d'autonomisation des femmes PIAF" cofinancé par l’Union européenne et implémenté par l'ONG italienne à but non lucratif "OVCI la Nostra Famiglia" qui est l’invitée d’honneur de cette année.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation, le directeur général du Festival Handifilm, Hassan Benkhlafa, a remercié tous les partenaires notamment le centre cinématographique marocain, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra et la Fondation Drosos pour leur soutien.



Cet événement artistique vise à mettre en lumière les œuvres cinématographiques qui ont pour thématique principale le handicap, a-t-il dit, soulignant le rôle du 7ème art pour mettre en avant les capacités créatives des personnes en situation de handicap.



De son côté, le directeur du bureau Maroc-Tunisie de la Fondation Drosos, Fyras Mawazini, a mis l'accent sur l'importance de cet évènement qui vise à "libérer les énergies créatives" des jeunes en situation de handicap, ajoutant que l'objectif de cette manifestation est d'aider ces jeunes à accéder aux métiers du cinéma.



Le programme de cette 15ème édition prévoit la projection de 29 films issus de 11 pays et plusieurs activités parallèles, notamment une table-ronde sur "Le cinéma comme levier d'autonomisation", ainsi que des hommages, un master class, des ateliers et des débats.



Au menu figurent également des conférences sur "Femmes et soutien social aux personnes en situation de grande dépendance au Maroc", "Les métiers du cinéma accessibles aux personnes en situation de handicap", "Les métiers de bouche et l’autonomisation" et "Handicap, cuisine et cinéma".



Cette édition comporte une section "Compétition internationale du court-métrage", une section "Compétition internationale spéciale juniors du très court métrage" et une section "Panorama" qui verra la projection de plusieurs courts et longs métrages de réalisateurs professionnels et amateurs.



Le jury de cette édition est composé de la réalisatrice Khaoula Assebab Benomar, de la réalisatrice Fatima Boubekdi, du comédien Mohamed Choubi, de la journaliste Maha Krombi et Mauro Borin, cinéphile intéressé par les films traitant de la thématique du handicap.



Le Festival Handifilm est une manifestation annuelle à caractère artistique et socioculturel qui a pour buts, en plus de la promotion du septième art, la diffusion d’une culture accueillante du handicap comme diversité et la promotion d’un regard positif sur les personnes en situation de handicap et leurs énormes possibilités de participation dans le cadre d’un développement inclusif.