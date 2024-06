Rabat : Plus de 257.000 nuitées dans les établissements classés à fin avril

13/06/2024

Un total de 257.472 nuitées a été enregistré dans les établissements d'hébergement touristique classés de Rabat à fin avril 2024, selon l’Observatoire du tourisme.

Ce chiffre représente une évolution de 6% en glissement annuel, avec 243.653 nuitées enregistrées entre janvier et avril 2023, d’après les statistiques de l’Observatoire du tourisme au Maroc pour avril 2024.



Cette performance, durant les quatre premiers mois de l'année en cours, s'est aussi accompagnée d'une progression en termes d'arrivées à l'aéroport de Rabat-Salé avec 175.566 touristes, contre 135.094 en glissement annuel.



A l’échelle nationale, le volume des nuitées réalisées dans les établissements classés a connu une variation de 7% par rapport à la même période de 2023 (+11% pour le tourisme international, -5% pour le tourisme national), alors que les recettes voyages en devises générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc se sont élevées à plus de 31 millions de DH entre janvier et avril, contre plus de 32 millions de DH en glissement annuel (-0,9%).