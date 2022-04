Rabat-Madrid. Une nouvelle ère pour un bel avenir

08/04/2022

Pedro Sanchez : SM le Roi a joué un rôle déterminant et constructif dans l'ouverture d’ une nouvelle étape du partenariat maroco-espagnol

SM le Roi Mohammed VI a joué un rôle "déterminant et constructif" dans l’ouverture d’une nouvelle étape du partenariat maroco-espagnol, a affirmé, le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.



"Je tiens à saluer le rôle déterminant joué par SM le Roi Mohammed VI pour mettre un terme à la crise entre les deux pays", a souligné le Chef de l’Exécutif espagnol.



M. Sanchez a aussi exprimé sa reconnaissance à SM le Roi pour le rôle constructif du Souverain qui a permis d’entamer cette nouvelle étape de compréhension et de bon voisinage entre l’Espagne et le Maroc.



Le président du gouvernement espagnol a également mis en avant l’intérêt porté par SM le Roi, durant les derniers mois, à la nécessité de parvenir à un accord et de définir des bases solides pour une nouvelle relation entre les deux pays.