Rabat : L’AIDSMO et l’OAPEC renforcent leur coopération

24/01/2025

L’Organisation arabe pour le développement industriel, de normalisation et des mines (AIDSMO) et l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC) ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à renforcer leur coopération mutuelle.



Paraphé par le directeur général de l’AIDSMO, Adel Saker, et le secrétaire général de l’OAPEC, Jamal Essa Al Loughani, ce mémorandum d’entente a pour ambition de renforcer, développer et dynamiser la coopération scientifique, de recherche et technique entre les deux parties.



Il aspire également à promouvoir la coordination et l’intégration industrielle, minière et énergétique arabes communes, en s’appuyant sur les méthodes et moyens disponibles.

S’exprimant à cette occasion, M. Saker a souligné que ce mémorandum est le fruit d'une coopération constructive entre les deux organisations, et confirme leur engagement ferme et continu à fournir des solutions innovantes et durables qui soutiendront les efforts vers l'excellence arabe dans les secteurs d'intérêt commun, rapporte la MAP.



Cet accord, a-t-il poursuivi, vise à promouvoir, développer et stimuler la coopération scientifique, technique et en matière de recherche entre les deux parties.



M. Saker a, par la même occasion, exprimé ses remerciements au secrétaire général de l’OAPEC pour l’attention accordée à l’établissement d’un partenariat fructueux entre les deux organisations, tout en le félicitant pour le 57e anniversaire de la création de l’OAPEC et pour la décision historique visant à développer ses travaux et activités afin de faire de l’OAPEC l’organisation arabe de l’énergie.



Pour sa part, M. Al Loughani a mis en avant l’importance de cet accord visant à consolider la coopération entre les deux parties dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux cadres réglementaires en vigueur, afin de servir les intérêts mutuels et de contribuer au soutien et au développement des capacités techniques et technologiques des deux parties.



"A travers ce mémorandum d’entente, nous cherchons à renforcer la coopération dans les domaines de l'industrie et de l'énergie, à promouvoir et développer les compétences et expertises techniques, à sensibiliser aux avancées technologiques, à partager et à diffuser les publications, rapports et études émanant des deux parties, ainsi qu'à mettre en œuvre d'autres activités conjointes qui seront convenues ultérieurement en fonction des besoins et priorités définis par les deux parties", a-t-il ajouté.



Cet accord contribuera à réaliser l'intégration industrielle, minière et énergétique arabe souhaitée par les deux organisations, a-t-il affirmé, appelant à la nécessité de renforcer les canaux de communication officiels entre les deux organisations afin de faciliter une coordination efficace et un suivi continu pour la mise en œuvre des clauses de ce protocole dans un avenir proche.