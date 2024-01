Rabat : Focus sur le rôle des systèmes de garantie dans la transition vers une économie verte en Méditerranée

Mettre en évidence la nécessité de mobiliser des ressources financières adéquates pour promouvoir des investissements durables dans la région

19/01/2024

Les participants à la Conférence annuelle Réseau euro-méditerranéen de garantie (EMGN–Euro-Mediterranean Guarantee Network) ont discuté, mercredi à Rabat, de l'importance du rôle des systèmes de garantie dans la transition vers une économie verte en Méditerranée.



Tenue sous l'égide de la Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, ''Tamwilcom", cette conférence a été l'occasion d'explorer en profondeur les enjeux liés au financement de l'économie verte et de mettre en évidence la nécessité de mobiliser des ressources financières adéquates pour promouvoir des investissements durables dans la région euro-méditerranéenne.



Les intervenants ont, à cet effet, débattu de l'adaptation des systèmes de garantie de crédits aux exigences spécifiques des entreprises et projets de l'économie verte, favorisant leur accès au financement et stimulant leur croissance, ainsi que de l'identification des défis principaux auxquels les acteurs financiers font face, pour esquisser les contours d'approches innovantes pour surmonter ces enjeux, rapporte la MAP.



C'est dans ce sens que le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini, a indiqué que les systèmes de garantie jouent un rôle significatif dans le financement, en particulier dans le contexte post-Covid marqué par des incertitudes, soulignant l'importance de la prise en compte des défis du changement climatique et la nécessité de stratégies d'inclusion et de développement durable.



M. Zanati Serghini a également mis en avant les progrès de Tamwilcom sur une période de 11 ans, précisant que le portefeuille de garanties de la société a poursuivi sa croissance pour atteindre plus de 10 milliards de dirhams (MMDH), servant ainsi de modèle pour de nombreux pays.



"Tamwilcom désire partager ses connaissances approfondies et son expertise en matière de financement avec d'autres pays, notamment ceux du pourtour méditerranéen sud", a-t-il dit.

Pour sa part, le vice-secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Abdelkader Khissasi, a noté que cette conférence offre une plateforme idéale pour traiter des questions de garantie et promouvoir le développement économique à travers les petites et moyennes entreprises (PME), en favorisant spécifiquement les projets menés par les jeunes et les femmes.



Le Maroc, a-t-il soutenu, dispose de stratégies avancées tant au niveau macroéconomique que microéconomique, en se concentrant particulièrement sur le financement des PME en tant que moteur clé de l'emploi et de la croissance économique.



De son côté, le représentant principal du EMGN et directrice générale de la Société de garantie de crédit Égypte, Nagla Bahr, a insisté sur le rôle crucial des systèmes de garantie, notamment lors de crises comme celle de 2008 et du Covid-19, estimant que ces systèmes contribuent à la stabilisation des économies.



Mme Bahr a, en outre, relevé l'importance des systèmes de garantie dans la gestion des risques associés au financement du changement climatique et dans la facilitation de l'accès au financement pour les PME, particulièrement vulnérables dans ce contexte.



La tenue de la conférence annuelle du EMGN, qui a réuni les figures de proue du secteur, des représentants des institutions de garantie méditerranéennes, ainsi que des invités de marque de grandes institutions financières internationales et bailleurs de fonds, intervient dans le cadre de la politique de coopération de Tamwilcom avec ses partenaires internationaux.



En effet, Tamwilcom est membre actif au sein dudit réseau depuis sa création en 2012, marquant son engagement en faveur de la dynamisation du secteur de la garantie dans la région.