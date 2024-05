Rabat Business School abrite la 2ème édition de la Conférence internationale sur les pratiques commerciales durables

14/05/2024

Rabat Business School (RBS) a organisé la 2ème édition de l’"International Conference on Sustainable Business Practices in a VUCA world" (ICSBP2024) du 9 au 10 mai 2024 à Rabat, au Maroc.



Cette conférence est une initiative majeure en accord avec la stratégie de recherche de Rabat Business School, axée sur la pluridisciplinarité et la promotion de la recherche impactante sur les thèmes de la durabilité, indique un communiqué de Rabat Business School, relevant de l'Université internationale de Rabat (UIR).



La conférence a réuni des universitaires, des chercheurs, des praticiens de l'industrie et des entrepreneurs du monde entier pour engager des discussions enrichissantes, partager des connaissances et explorer les thèmes actuels et émergents liés à la durabilité dans un environnement VUCA, ajoute la même source.



Rabat Business School a, dans ce cadre, accueilli plus de 200 participants venant de 21 pays, dont l'Australie, la Belgique, le Brésil, la Côte d'Ivoire, la France, l'Allemagne, l'Indonésie, l'Italie, le Liban, la Malaisie, le Maroc, le Pakistan, la Pologne, le Portugal, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Tunisie, la Turquie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, rapporte la MAP.



Le panel était constitué de conférenciers renommés qui ont partagé des perspectives diverses sur la durabilité, abordant des sujets tels que la fabrication numérique, résiliente et durable, la décarbonation, la croissance économique, les implications ESG, la gestion des connaissances et les relations de marque.



Les conférenciers incluaient Stefan Minner, professeur de logistique et de Supply Chain Management, TUM School of Management, Technische Universität München, Allemagne, et rédacteur en chef de l'International Journal of Production Economics sur le sujet "The Economics of Digital, Resilient, and Sustainable Manufacturing" (L'économie de la fabrication numérique, résiliente et durable) et John W. Goodell, professeur de finance, College of Business, University of Akron, Etats-Unis et rédacteur en chef de Research in International Business and Finance sur le sujet "Is ESG pecuniary?" (L'ESG est-il pécuniaire ?)

Il s'agit également du prof. Manlio Del Giudice, de l'Université de Rome "Link Campus" (Italie) et rédacteur en chef du Journal of Knowledge Management sur le sujet "Knowledge Management emerging Hot Topics within a Global Community" (La gestion de la connaissance émergeant des sujets d'actualité au sein d'une communauté mondiale) et du prof. Cleopatra Veloutsou, de l'Adam Smith Business School, Université de Glasgow (Royaume-Uni) et rédactrice en chef du Journal of Product and Brand Management sur le sujet "Research on Brand Relationships" (Recherche sur les relations avec les marques), outre l'expert mondial en matière de réglementation, Philippe Defraigne, directeur et fondateur de Cullen International (Belgique) sur le sujet "Decarbonisation and/or Economic Growth" (Décarbonisation et/ou croissance économique).



La conférence a également proposé 26 séances parallèles couvrant plus de 140 articles scientifiques dans divers domaines de gestion. La 2ème édition de la Conférence internationale sur les pratiques commerciales durables dans un monde VUCA (ICSBP2024) était un événement d'envergure internationale, favorisant la collaboration, l'innovation et la réflexion critique sur les enjeux de durabilité auxquels font face les entreprises et les organisations aujourd'hui.