RSE: Les Eaux Minérales d’Oulmès décroche le 1er prix aux Arabia CSR Awards 2024

05/11/2024

Les Eaux Minérales d’Oulmès confirme son exemplarité dans la promotion des pratiques durables en décrochant le 1er prix lors des "Arabia CSR Awards 2024", une importante distinction internationale.



Engagée depuis toujours dans le respect de la responsabilité sociétale, les Eaux Minérales d’Oulmès s’est vu attribuer également le label "Engagé RSE" au statut "Exemplaire" par l'AFNOR, ainsi que le label international "Responsibility Europe", consolidant ainsi sa position de leader national et régional en matière de durabilité et de responsabilité sociétale, indique l'entreprise dans un communiqué.



Grâce à l’engagement indéfectible de l’entreprise pour promouvoir des pratiques éthiques et durables, les Eaux Minérales d’Oulmès s’est hissée au sommet de la région MENA en décrochant le 1er prix lors des "Arabia CSR Awards 2024" dans la catégorie "Large-Sized Enterprises", ajoute la même source.



Par ailleurs, un prix a été décerné à l'entreprise lors de la 17ème édition de cet éminent événement, reconnu comme la référence en matière de responsabilité sociétale dans la région MENA.



Soutenu par des institutions telles que le "Pacte Mondial des Nations Unies" et la "Ligue des États Arabes", cet événement valorise les entreprises et les organisations qui se démarquent par leurs initiatives sociétales et leur contribution à la durabilité environnementale.



Concernant le prix, qui a été créé en 2008, il a attiré à ce jour plus de 1.300 candidatures émanant de 1.100 organisations de 15 pays arabes.



D’un autre côté, grâce à l’obtention du label "Engagé RSE" au statut "Exemplaire" et du label international "Responsibility Europe", les Eaux Minérales d’Oulmès a renforcé sa position de leader de la région en matière de responsabilité sociétale.



Ces distinctions notoires, décernées par l’AFNOR, constituent une norme essentielle et majeure en matière de RSE à l’échelle européenne et mondiale.



"Ces prestigieuses et importantes distinctions confirment notre engagement continu à adopter les meilleures pratiques en matière de RSE. En mettant en exergue nos valeurs de transparence, d’inclusion, d’équité et de bonne gouvernance, nous poursuivons notre mission de générer un impact positif et durable pour toutes nos parties prenantes, tant au niveau national qu’international", souligne le Directeur Général de la société des Eaux Minérales d’Oulmès, Naoufel Jellal.



À ce jour, Les Eaux Minérales d’Oulmès se démarque en tant que seule entreprise marocaine ayant obtenu le "Label Engagé RSE" avec un "Statut Exemplaire".



Rappelant que le label "Engagé RSE" repose sur l’évaluation de 55 critères, englobant la gouvernance, le développement social, l’ancrage territorial, ainsi que les modes de travail et de production.



Ces critères s’appuient sur des référentiels internationaux tels que les dix principes du "Global Compact des Nations Unies" et les normes du "Global Reporting Initiative" (GRI). Ce label permet par ailleurs d’évaluer en continu le niveau de contribution de la société aux 17 Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies par rapport à l’agenda 2030.



Les Eaux Minérales d’Oulmès réaffirme sa détermination à être un acteur de changement positif dans son secteur et au-delà. À travers une stratégie intégrée de responsabilité sociétale, l’entreprise démontre que la performance économique peut aller de pair avec la durabilité.