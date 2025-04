RS.Berkane-CS.Constantine, duel en demi-finale de la Coupe de la CAF : C’est de foot qu’il s’agit. Qu’on se le dise !

18/04/2025

La RSB croisera le fer, ce dimanche à partir de 20 heures au stade municipal de Berkane, avec l’équipe algérienne de Constantine pour le compte des demi-finales aller de la Coupe de la Confédération CAF.



Un match particulier qui, en aucun cas, ne doit dépasser son cadre sportif et son enjeu doit absolument se limiter à une qualification en finale de la C2 continentale. Pour ce faire, la formation berkanie, double lauréate de l’épreuve et qui se produira devant son public, sachant que cette confrontation se jouera à guichets fermés, est tenue de bien négocier ce cap et forcer une victoire sur un score convaincant en vue d’aborder la seconde manche, programmée le 27 courant au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, dans de bonnes dispositions.



A noter que ce match sera sifflé par l’arbitre libyen Moataz Ibrahim, sacré meilleur referee africain au titre de la précédente saison sportive. Il sera secondé par son compatriote Attia Essa Amsaad et le Tunisien Khalil Hassani.



Quant à l’autre demi-finale de cette Coupe de la CAF, elle aura également lieu dimanche et opposera le club tanzanien de Simba à son homologue sud-africain de Stellenbosch.



Par ailleurs, ce week-end verra aussi la programmation des rencontres comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des champions, tour où la compétition sera une affaire entre clubs sud-africains et égyptiens. Ainsi, samedi à partir de 14 heures, Mamelodi Sundowns sera à la rude épreuve d’Al Ahly d’Egypte, tandis que l’autre confrontation mettra aux prises Orlando Pirates et Pyramids.



T.R