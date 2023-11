“REBEL” primé au Festival international cinéma et migrations d’Agadir

20/11/2023

Le long métrage belge "REBEL" réalisé par Adil El Arabi et Bilall Falah a remporté le Grand prix de la 19ème édition du Festival international cinéma et migrations, dont le rideau est tombé samedi à Agadir.



Par ailleurs, le prix de la meilleure réalisation a été décerné au film "The Wall" de Philippe Van Leeuw (Mexique-Belgique) alors que le Prix du meilleur scénario a été attribué au film "Los Lobos" de Samuel Kishi, Luis Briones, et Sofia Gomez cordova du Mexique.



Au cours de la cérémonie de clôture de ce festival organisé par l'Association "L'initiative culturelle", le Prix de la meilleure interprétation féminine a été remporté par l’actrice Noufissa Benchehida pour son rôle dans le film "Come Back" de Brahim Chkiri (Maroc) alors que le Prix de la meilleure interprétation masculine est revenu à l'acteur Kamal Kadimi pour son rôle dans le film "La marchandise" de Mohamed Nesrat (Maroc).



Le jury des longs métrages a été présidé par le réalisateur, producteur et scénariste belge, Nabil Ben Yadir, aux côté de la journaliste et femme politique française, Françoise Dominique Bastide, de la professeure universitaire et membre de la Fondation des musées du Maroc, Sanae Ghouati, de la journaliste, écrivaine et scénariste, Bahaa Trabelsi et du réalisateur, Nour-Eddine Lakhmari.



Sur un autre registre, le jury de la seconde compétition officielle du festival, réservée aux courts métrages, a remis le Grand prix de cette catégorie à la réalisatrice Latifa Said pour son film "Toutes les nuits" (France-Chine).



Le jury des courts métrages a été présidé par l’actrice, scénariste et femme politique Kalila Bounaylat aux côtés de la réalisatrice, Ghislane Assif et du journaliste, écrivain et critique de cinéma, Hassan Naraiss.



S'exprimant à cette occasion, le président de l'Association "L’initiative culturelle", Idriss Moubarek a indiqué qu'en parallèle aux deux compétitions officielles du festival, cette édition a été marquée par l'organisation d'une série d'activités dont des ateliers, des master class et des rencontres-débats .



Le festival a célébré, cette année, le cinéma belge en recevant comme pays hôte le Royaume de Belgique, qui représente une terre d’accueil pour plusieurs cinéastes issus de l’immigration, notamment marocaine.



Cette édition a été marquée par la projection, en compétitions officielles, de dix longs métrages et douze courts métrages, dont la plupart sont produits au cours de cette année, représentant une vingtaine de pays, ayant pour thème le phénomène des migrations et dont certains projetés pour la première fois au Maroc.



Cet évènement est organisé en partenariat avec la région de Souss-Massa, le Conseil préfectoral d’Agadir, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et d’autres partenaires institutionnels.