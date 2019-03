RCA-EST au stade Al-Gharafa

09/03/2019

La Super Coupe d'Afrique opposera le Raja de Casablanca à l'Espérance Sportive de Tunis (EST), le 29 mars au stade Al-Gharafa, dans le cadre de l'édition 2019 de cette compétition, a annoncé mercredi à Doha le comité organisateur.

"Le match aura lieu le 29 mars à 19h au stade du club Al-Gharafa, dont la capacité d’accueil est de plus de 20.000 spectateurs", ont indiqué des représentants du comité lors d'une conférence de presse, notant que Doha accueillera la Super Coupe d'Afrique en vertu de l’accord signé le 12 décembre 2018 par le président de la Fédération qatarie de football, Cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, et le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmed Ahmed, dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux parties.

Le comité a exprimé sa joie d'accueillir cet événement sportif, d'autant plus que le Raja de Casablanca et l’EST ont des supporters en Afrique, au Qatar et dans le monde arabe.

Et de noter que les préparatifs pour l'organisation de ce match sont fin prêts, soulignant que cet événement footballistique arabo-africain fait partie des événements sportifs que le Qatar abrite en tant que destination sportive et permet à Doha d’acquérir une expérience "importante" en vue de l'organisation de la Coupe du monde 2022.