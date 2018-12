RAM réceptionne un nouveau Dreamliner

01/01/2019

Royal Air Maroc a réceptionné récemment son premier avion Boeing 787-9 Dreamliner, un nouvel appareil à la pointe de la technologie qui permettra à la compagnie aérienne marocaine d'élargir son offre de dessertes et de poursuivre son développement à l’international.

Plus grand et doté d’un rayon d’action étendu, le nouveau B787-9 Dreamliner est le deuxième membre de cette famille d’avions très efficients à rejoindre la flotte de Royal Air Maroc.

En effet, RAM dispose déjà de cinq appareils B787-8 Dreamliner, opérationnels au sein de sa flotte. La livraison de ce nouvel appareil s’inscrit dans le cadre d’une commande ferme de quatre nouveaux B787-9, qui porteront à neuf le nombre de Dreamliner de Royal Air Maroc, contribuant ainsi à accroître les marchés à haute croissance dans lesquels opère la compagnie nationale.

Pour rappel, en 2015, Royal Air Maroc fut la première compagnie aérienne du bassin méditerranéen à exploiter le Boeing 787-8, premier-né de la famille Dreamliner qui a permis de réduire la consommation de carburant et les émissions de 20%.