RAM propose près de 30 vols Casablanca-Doha

RAM propose près de 30 vols Casablanca-Doha

13/12/2022

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé qu'elle proposera, à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde, une offre historique de près de 30 vols Casablanca-Doha, opérés par des avions gros porteurs et qui seront programmés mardi et mercredi.



"Le Maroc écrit l'histoire au Qatar. La performance exceptionnelle et héroïque de la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains. Une performance réalisée grâce, notamment, à la ferveur d'un public marocain, le 12ème Homme, au soutien sans faille pour les Lions de l'Atlas. Pour permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l'émotion de la demi-finale de la Coupe du monde prévue le 14 décembre 2022, Royal Air Maroc a mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha", indique un communiqué de RAM. Et de poursuivre: "A une qualification historique, un dispositif historique. La Compagnie Nationale proposera près de 30 vols opérés par des avions gros porteurs et qui seront programmés mardi et mercredi prochains. Ce pont aérien, mis en place en partenariat avec le ministère de l'Education Nationale du Préscolaire et des Sports et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), représente un record historique pour Royal Air Maroc, confirmant le savoir-faire technique et les compétences humaines de la Compagnie Nationale".



Cité par le communiqué, le Président Directeur Général de Royal Air Maroc a déclaré: "Nous sommes fiers de pouvoir accompagner cette aventure exceptionnelle des Lions de l'Atlas à la Coupe du monde 2022 au Qatar". "Après la réussite du dispositif inédit mis en place à l’occasion du match confrontant le Maroc au Portugal, nous le multiplions aujourd'hui par quatre en mobilisant près de 30 vols par des appareils gros-porteurs en l'espace de seulement 24 heures. De par notre mission de service public et dans le but de faire rayonner le Maroc et soutenir notre équipe nationale, Royal Air Maroc ne lésinera pas en moyens techniques et humains. Nous sommes tous derrière les Lions de l'Atlas", a-t-il dit. Trois canaux de distribution pour ce dispositif historique. Cette offre unique sera proposée à la vente à partir de lundi 12 décembre au tarif spécial de 5.000 DH TTC (aller-retour), précise RAM.



Pour permettre à un grand nombre de Marocains de pouvoir en bénéficier, Royal Air Maroc a innové en termes de distribution. La commercialisation de ces billets sera ainsi effectuée sur le site (www.royalairmaroc.com), au niveau des agences commerciales de la Compagnie, et via ses centres d’appel, en plus du réseau national des agences de voyages. Réaménagement des vols Rappelons que pour les supporters présents à Doha et qui avaient emprunté les vols aller de RAM, la Compagnie Nationale leur accorde exceptionnellement des facilités pour réaménager leurs dates de retour. Ils auront la possibilité de changer la date de retour, sans frais ni pénalité, sur les vols qui seront programmés les 19, 20 et 21 décembre. Tous les passagers concernés recevront leur billet avec la nouvelle date sur leur adresse email et/ou sur leur numéro de téléphone. Par ailleurs, les passagers qui n'ont pas renseigné leurs coordonnées téléphonique ou adresse mail, sont invités à contacter le centre d'appel de la compagnie sur les numéros 089000 0800 (Maroc) et +212522489797 (Numéro International).



En mettant en place ce dispositif unique en son genre, et en accord avec ses orientations stratégiques et ses valeurs d'entreprise citoyenne, Royal Air Maroc réitère son engagement au rayonnement du Maroc et de la sélection nationale. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas.