RAM lance de nouveaux vols spéciaux en faveur des Marocains établis en Ukraine

06/03/2022

La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, samedi, le lancement de nouveaux vols spéciaux en faveur des Marocains établis en Ukraine.



Ces vols seront opérés les 07 et 08 mars 2022, au départ de Budapest (Hongrie) à destination de Casablanca au même tarif fixe de 750 dirhams TTC, fait savoir la même source dans un tweet. Les billets sont disponibles à la vente sur le site Internet de la compagnie nationale (www.royalairmaroc.com), précise-t-on.



Ces nouveaux vols viennent s’ajouter à d'autres annoncés, antérieurement, par le transporteur national pour les 3 et 4 mars au départ de Bratislava, Bucarest et Budapest vers Casablanca et à d'autres vols programmés au départ de Bucarest, de Budapest et de Varsovie à destination de la capitale économique du Royaume.



La RAM avait assuré avoir mis en place, en concertation avec les autorités marocaines, des vols spéciaux en faveur de la communauté marocaine établie en Ukraine, majoritairement composée d’étudiants, précisant que ces vols sont exclusivement réservés aux Marocains d’Ukraine et aux membres de leurs familles.