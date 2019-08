RAM et RJ partagent des codes sur la ligne Casablanca-Amman

09/08/2019

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé récemment, la signature avec Royal Jordanian (RJ) d'un accord de partage des codes sur la ligne Casablanca-Amman opérée par la compagnie marocaine.

Cet accord, désormais entré en vigueur, permettra à Royal Jordanian de commercialiser la destination de Casablanca en plaçant son code "RJ" sur les vols opérés par RAM entre Casablanca et Amman, indique la compagnie marocaine dans un communiqué.

S'inscrivant dans le cadre du projet d’adhésion de RAM à l'alliance Oneworld, dont RJ est membre, cet accord donnera la possibilité aux deux partenaires de s'ouvrir mutuellement aux destinations desservies par chacun au-delà de Casablanca et Amman, ajoute la même source.

Cette nouvelle convention vient renforcer les liens de coopération entre les deux Royaumes et accompagner la ligne Casablanca-Amman lancée récemment, a souligné le PDG de la RAM, Hamid Addou, cité par le communiqué.

"Nous sommes très heureux de ce partage de code avec RJ qui permettra le développement de notre trafic et facilitera l'accès aux réseaux des deux compagnies de part et d'autre", a-t-il poursuivi.

De son côté, rapporte la MAP, le PDG de RJ, Stefan Pichler, a fait part de sa satisfaction de cette collaboration avec RAM qui est, selon lui, "un des principaux transporteurs dans la région du Maghreb et d'Afrique".

Cet accord constitue une nouvelle étape dans le partenariat stratégique et historique entre la Jordanie et le Maroc et une valeur ajoutée pour accroître le trafic aérien entre les deux compagnies, a-t-il relevé.

"Les vols vers Amman sont programmés au départ de Casablanca les mardi, jeudi et samedi à 20H10 GMT pour une arrivée à Amman à 01H50 GMT (+1 jour). Les vols de retour sont programmés au départ d’Amman tous les mercredi, vendredi et dimanche à 02H50 GMT pour atterrir à Casablanca à 09H05 (GMT)", conclut le communiqué.