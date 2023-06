RAM : Le taux de récupération de l'activité à 77% à fin 2022

03/06/2023

Royal Air Maroc (RAM) a réalisé un taux de récupération de 77% à fin 2022 par rapport à l'année 2019, malgré la fermeture des frontières pendant plus de deux mois(du 29 novembre 2021 au 06 février 2022), a indiqué mardi, le président-directeur général de la compagnie nationale, Abdelhamid Addou.



Dans un exposé sur "La situation et les perspectives de Royal Air Maroc" présenté lors d'une réunion de la commission des infrastructures, de l'énergie, des minéraux et de l'environnement à la Chambre des représentants, M. Addou a déclaré que la RAM a assuré le transport de 5 millions de passagers en 2022, et réalisé un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dirhams, en baisse de 22% par rapport à 2019.



Il a révélé qu'au cours de l'année fiscale 2022-2023 (commençant en novembre et se terminant en octobre de l'année suivante), la RAM a assuré le transport de 2,7 millions de passagers à fin mars 2023, enregistrant un taux de récupération de 97% par rapport à 2019.



La compagnie a renforcé son réseau au cours de l'année 2022 en lançant des liaisons vers Tel-Aviv et Dubaï, et a relancé les destinations de Miami, Doha et Las Palmas, a-t-il ajouté, notant que la RAM a assuré un plus grand nombre de destinations à ses clients, grâce aux accords signés à la fois avec la compagnie El Al Israel Airlines, Emirates Airlines et Qatar Airways.



La compagnie continue de renforcerson réseau au cours de l'année 2023 à travers le lancement de nouvelles lignes et la réouverture des lignes telles que Porto, Séville, Tenerife, Las Palmas et Luanda, a-t-il relevé.



En outre, la RAM a renforcé son implication dans le chantier de la régionalisation avancée et du développement régional, a-t-il dit, soulignant qu'en tant qu'acteur majeur dansla promotion du tourisme national et contribuant au désenclavement de certaines régions, la RAM a conclu une série d'accords avec diverses parties, en coopération avec le ministère du Transport et de la Logistique, le ministère de l'Intérieur et d'autres autorités, dans le but de promouvoir le transport aérien intérieur.



Dans ce contexte, le PDG de la RAM a indiqué que plusieurs vols intérieurs ont été restaurés et que la compagnie assure désormais 25 liaisons aériennes reliant Casablanca aux différentes villes du Royaume, soulignant que la plupart de ces destinations domestiques sont désormais reliées au réseau international de la compagnie, ce qui affectera positivement l'attractivité touristique de ces villes marocaines.