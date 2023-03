Qui est pressé par l'austérité ?

24/03/2023

Lorsque Edmundo, un récupérateur de déchets au Pérou, a attrapé le COVID-19, il a dû contracter un prêt bancaire pour payer sa visite à la clinique. Beaucoup de ses collègues sont également tombés malades et se sont ensuite endettés, cherchant désespérément des prêts, vidant leurs économies et vendant leurs terres et leurs biens pour payer les soins cliniques et les médicaments sur ordonnance.



Les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank sont des événements de marché importants. Mais, compte tenu d'un marché du travail surchauffé et d'une inflation semblable à celle des années 1970, si la Fed ne peut pas voir le blanc des yeux d'une crise bancaire systémique, elle doit agir de manière agressive sur le front de l'inflation.



Les travailleurs informels comme Edmundo (son nom a été changé dans l'intérêt de la vie privée) – ou recicladores , comme on les appelle en Amérique latine – assurent un service public essentiel en recyclant les déchets solides dans les localités urbaines. De New York à Bangkok , ils contribuent à leurs économies locales et nationales, améliorent la santé publique et promeuvent la durabilité environnementale.



Mais alors que les travailleurs informels comme ces récupérateurs de déchets constituent la majorité de la main-d'œuvre mondiale, ils n'ont pas d'assurance maladie, de retraite ou de toute forme de protection sociale . Au cours des dernières années, beaucoup ont vu leurs revenus anéantis par les fermetures de COVID-19 et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes associées. Beaucoup ont des difficultés financières et font face à des menaces constantes pour leur santé, leur sécurité et leurs moyens de subsistance.



La nature précaire de l'emploi informel, associée à des conditions de travail souvent dangereuses, rend les travailleurs informels particulièrement vulnérables aux risques sanitaires. Mais malgré leur exposition accrue aux blessures et aux maladies, bon nombre de ces travailleurs ont du mal à payer les coûts croissants des soins de santé. Faute d'une couverture financière adéquate, ils sont souvent contraints de payer de leur poche les visites chez le médecin, les médicaments et les déplacements vers les cliniques et les hôpitaux.



Une enquête récente sur les travailleurs à domicile au Cambodge menée par Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) et HomeNet Cambodge a révélé que les frais de santé sont la raison la plus courante pour laquelle les travailleurs informels s'endettent. De même, au Nagaland, en Inde, le coût d'une seule visite dans une clinique équivaut à trois semaines du revenu typique d'un travailleur domestique . Parmi ces travailleurs, 70 % ont dû contracter un emprunt pour financer leur dernier rendez-vous médical ; une part similaire a déclaré que les débours élevés les avaient obligés à retarder des soins de santé cruciaux.



Les évolutions politiques récentes n'incitent guère à l'optimisme. Malgré les augmentations initiales des dépenses publiques au début de la pandémie, la guerre en Ukraine et les pressions inflationnistes ont déclenché une nouvelle vague de mesures d'austérité. Selon un récent rapport du Réseau européen sur la dette et le développement (EURODAD), 16 gouvernements – sept dans le monde en développement et neuf dans des pays à revenu élevé – envisagent actuellement de réduire les dépenses de santé. De même, la plupart des pays à revenu intermédiaire devraient réduire les dépenses publiques. Et près de 90 % des prêts de l'ère de la pandémie accordés par le Fonds monétaire international à des pays comme le Népal et le Nigeria étaient conditionnés à la mise en œuvre de mesures d'austérité.



La vague d'austérité actuelle met en péril la santé physique et mentale des travailleurs les plus vulnérables du monde. Des études ont montré que les programmes d'ajustement structurel du FMI ont exacerbé les inégalités en matière de santé dans les pays du Sud , où vivent la majorité des travailleurs informels. Étant donné que les femmes et les filles, qui représentent une part importante des travailleurs pauvres, sont souvent les principales victimes de ces mesures, la campagne d'austérité actuelle a également des implications considérables pour l'égalité des sexes.



Mais l'austérité n'est ni nécessaire ni inévitable. En augmentant les impôts sur les entreprises et les ultra-riches, en luttant contre la corruption financière et en restructurant la dette souveraine, les gouvernements pourraient continuer à financer les services publics essentiels. Il n'y a aucune raison de permettre à ceux qui sont au sommet de la pyramide économique d'engranger des profits records alors que ceux qui sont au bas portent le fardeau des crises économiques, sanitaires et sociales.



Les crises de la santé et de la dette qui affligent les travailleurs informels sont étroitement liées et se renforcent mutuellement. Bien que l'économie informelle représente en moyenne 35 % du PIB des pays à revenu faible ou intermédiaire et représente la majorité des emplois non agricoles dans des pays comme l'Inde et la Thaïlande, ceux qui y travaillent ne sont pas reconnus comme des acteurs clés. qui pourrait aider à conduire une reprise mondiale . De plus, le débat politique actuel ignore la menace que les politiques d'austérité font peser sur des millions de moyens de subsistance dans le monde.



Mais le fait est que nos économies dépendent du bien-être collectif de deux milliards de travailleurs informels, dont beaucoup se débattent sous le poids de la hausse des coûts de santé. Les dirigeants politiques et les responsables des politiques de développement doivent s'attaquer de toute urgence à la crise de la dette de santé avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Pour parvenir à une reprise économique mondiale équitable, nous devons rejeter les fausses promesses et les résultats erronés de l'austérité budgétaire et investir dans des soins de santé abordables et accessibles de haute qualité pour tous.



Par Christy Braham

Coordonnatrice de la santé des travailleurs chez Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing