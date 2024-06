Qui du MCO, de la JSS ou du SCCM accompagnera le CAYB en D2 ?

Le Raja et l’ASFAR se livrent leur ultime duel à distance pour le titre

13/06/2024

La Botola Pro D1 de football arrive à son terme, alors que le suspense bat son plein en ce qui concerne le club qui décrochera le titre et celui qui accompagnera le Youssoufia de Berrechid en seconde division.



Cette 30ème journée du championnat, dont les matches se dérouleront ce vendredi simultanément à partir de 18 heures, sera marquée par l’ultime duel à distance entre le Raja de Casablanca, leader, et l’ASFAR, deuxième du classement. Les Verts, qui ont leur sort entre les mains, seront à Oujda pour jouer le Mouloudia, un mal barré par excellence, qui, en cas de contre-performance, pourrait se retrouver la saison prochaine parmi les clients de la D2.



Le Raja, invaincu jusqu’ici, qui n’a que faire des misères du Sindibad de l’Oriental, visera la victoire pour ne pas se faire doubler par l’ASFAR qui tâchera par tous les moyens de remporter le derby de la capitale au détriment du FUS.



En bas du tableau, tout comme le MCO, la JSS et le SCCM, respectivement 14ème et 15ème avec le même nombre de points (24), joueront leur va-tout en déplacement face au CAYB et à l’IRT, club qui, comme précité, a déjà fait ses adieux à la cour des grands.

Les autres rencontres seront sans grand enjeu à l’instar du match qui a ouvert le bal de cette manche jeudi ayant pour protagonistes la RSB et la RCAZ.



M.B



Programme

Vendredi à 18h00

ASFAR-FUS

MAS-OCS

IRT-SCCM

UTS-HUSA

WAC-MAT

CAYB-JSS.

Divers

Botola D2

La dernière journée du championnat D2 de football aura lieu ce samedi. Le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 17 heures :



Programme

OD-DHJ

JSM-USMO

KACM-CJBG

OCK-I.Marrakech

RAC-CODM

RBM-CAK

SM-RCOZ

WAF-ASS



Coupe du Trône de rugby



La finale de la Coupe du Trône de rugby (hommes) au titre de la saison 2023-2024, opposant le Mouloudia Club d'Oujda (MCO) au Club Olympique de Casablanca (COC), se tiendra le 22 juin (16h00) au stade municipal d'Aït Melloul.

Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de rugby (FRMR), qui organise la finale en partenariat avec l'Association "Safwa Rugby Aït Melloul", indique avoir pris toutes les mesures organisationnelles et logistiques à même de garantir la réussite de cet événement sportif, en coordination avec la préfecture d'Aït Melloul, le conseil communal et les autorités locales.

Par ailleurs, la FRMR relève que l'objectif de son comité directeur est d'organiser des manifestations sportives, à leur tête la finale de la Coupe du Trône, dans les différentes régions du Royaume.

Pour rappel, le Mouloudia Club d'Oujda avait remporté la Coupe du Trône de rugby (saison 2022-2023), après sa victoire en finale contre l'Union Sportive d'Oujda.