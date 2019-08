Quels sont les bienfaits du yoga du rire ?

07/08/2019

Marie-Claude Dahan est professeur certifié de yoga du rire et du rire santé. Elle est également spécialiste en développement personnel et attitude positive mais ça n’a pas toujours été le cas… Il y a quelques années, c’est le déclic pour Marie-Claude. Elle abandonne sa carrière dans la communication et se lance dans ce qu’elle considère être «un véritable coup de foudre» : le yoga du rire. Elle explique avoir entrepris un travail personnel il y a déjà plusieurs années et être constamment à la recherche de nouveaux moyens ludiques pour se développer et aider les autres à avoir plus d’équilibre et d’épanouissement dans leur vie professionnelle et personnelle. Mais alors quels bienfaits peut bien avoir le yoga du rire ?



Equilibre et épanouissement :

le rire comme meilleur des remèdes

«Fou, jaune, sincère ou aux éclats, le rire se décline en fonction des circonstances» et comme le souligne Marie-Claude «le rire est le meilleur des remèdes, alors il ne faut pas laisser passer la moindre occasion de se faire du bien». N’est-ce pas ? Pour notre spécialiste, le yoga du rire «c’est passer d’un rire cérébral à un rire de coeur qui va réveiller votre joie de vivre, augmenter votre capacité à être joyeux, à lâcher-prise et à booster votre dynamisme». Pourquoi le rire ? Marie-Claude Dahan ne passe pas par quatre chemins : il est anti-morosité et anti-crise. La libération d’endorphines (les hormones du bien-être) va agir directement sur la diminution de votre stress et entraînera, sur le long terme, un changement bénéfique à votre bien-être !



Rire en entreprise, vecteur

de cohésion

Marie-Claude nous explique que le rire « utile » est une nouvelle approche du management en entreprise. Son but est de rebooster les troupes et créer de la cohésion, le tout en retrouvant les énergies positives et gagnantes qui permettront de tirer le groupe vers le haut. Le rire est donc bénéfique pour l’individu lui-même et pour la collectivité ! Les impacts du yoga du rire pour rehausser la confiance, l’esprit d’équipe, le plaisir au travail et revivifier l’enthousiasme, l’implication et la motivation. Le yoga du rire permet aussi de réduire, soulager les symptômes de stress et d’anxiété, de diminuer le taux d’absentéisme et l'épuisement professionnel (burn out) mais aussi et surtout, de faciliter la communication, les relations internes et externes. En somme, en plus d’être un vecteur de cohésion, le yoga du rire permet donc d’améliorer votre quotidien, de sortir de votre zone de confort pour totalement lâcher prise et sourire à la vie.



Lâcher-prise et développement

personnel avec le yoga du rire

«La zone de confort, c’est une sorte de bulle au sein de laquelle on se réfugie afin de bien être sûr que rien ne change». C’est en ces précieux mots que Marie-Claude nous rappelle en quoi consiste cette sorte de routine qu’est notre zone de confort. Avec le yoga du rire, vous avez la possibilité de prendre conscience de beaucoup de choses sur vous et votre vie. Le diagnostic est assez simple puisque la plupart du temps on refuse inconsciemment de sortir de notre zone de confort par peur du changement, par peur de l’inconnu et par peur d’oser. Oser reprendre en main sa vie, oser se lancer des défis et les relever. Le yoga du rire est une manière de se donner les moyens pour sortir du cadre, de notre routine et de se laisser aller afin de stimuler notre moi intérieur. Il faut sortir de notre zone de confort pour profiter pleinement de l’instant présent, pas celui passé, ni celui à venir. N’encombrez pas vos pensées de regrets concernant des faits passés et de stress pour ceux à venir. Vivez, souriez et riez ! Et n’oubliez pas, le bonheur n’est pas une destination finale mais un mode de vie !