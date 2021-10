Quatrième commission de l’Assemblée générale de l’ONU

12/10/2021

Mohamed Aba : N'en déplaise à ses ennemis, le Maroc poursuit résolument sa marche d'édification​

Mohamed Ayach : Le scrutin du 8 septembre reflète l'adhésion des Sahraouis à l’édification démocratique au Maroc



N'en déplaise aux ennemis de son intégrité territoriale, le Maroc poursuit sa marche d’édification “en toute confiance et avec détermination”, a souligné, lundi à New York, Mohamed Aba, président de la commission des finances, du budget et de la programmation au conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra. Alors que ses ennemis s’adonnent à des manœuvres vouées à l’échec en soutenant par tous les moyens les milices du "polisario", le Maroc poursuit sa marche d’édification en toute confiance et avec détermination”, a affirmé M.Aba devant la 4èCommission de l’Assemblée générale de l’ONU. Il a, dans ce sens, fait observer que le Royaume a opté pour la “voie de la sagesse” face aux provocations et agissements des ennemis de son intégrité territoriale, en se focalisant sur l’action sur le terrain à travers des projets de développement d’envergure et des efforts visant à édifier un Etat démocratique fort. L’intervenant a également mis en avant la participation massive des populations sahraouies au triple scrutin législatif, communal et régional du 8 septembre dernier, précisant que toutes les composantes de la région se sont mobilisées, en parfaite symbiose avec les partis politiques, les organisations de la société civile, les autorités locales et les instances juridique et de sécurité, pour transmettre un message sans équivoque à propos de l’intégrité territoriale du Maroc. Cette forte adhésion a permis de dégager une nouvelle carte politique, marquée essentiellement par l’émergence de jeunes compétences au niveau des instances élues, a-t-il dit. M. Aba a, par ailleurs, appelé à trouver une solution politique juste et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain surla base de l’initiative marocaine d’autonomie et sous la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son territoire. Dans le même sens, Mohamed Ayach, parlementaire représentant la ville de Laâyoune, a affirmé que la participation massive des populations des provinces du Sud au triple scrutin du 8 septembre dernier reflète, en toute transparence, l’adhésion des Sahraouis au processus d’édification démocratique engagé dans le Royaume. Et de préciser que quelque 6.582 candidats sahraouis représentant 28 partis politiques ont pris part à la campagne électorale. Lors de ce processus, les candidats ont pu présenter leurs programmes et leurs visions pour le développement de la région du Sahara marocain, a-t-il indiqué, notant que la mobilisation dont ont fait preuve les populations locales traduit, à juste titre, une prise de conscience de l’importance des instances élues dans la gestion de leurs affaires et le renforcement de la décision locale, en droite ligne du choix de la régionalisation avancée adopté par le Royaume. Il s’agit aussi d’un consensus autour du plan d’autonomie présenté parle Maroc en tant que solution réaliste et pragmatique pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain, a-t-il souligné. M. Ayach a, par ailleurs, appelé la 4è Commission de l’AG de l’ONU à soutenir les efforts du Secrétaire général de l’ONU et du Conseil de sécurité afin de parvenir à une solution à la question du Sahara marocain dans le cadre des paramètres inclus dans les dernières résolutions du Conseil de sécurité, à savoir le réalisme, le pragmatisme, la continuité et le compromis.