Quatre marocains en finale du Prix de littérature pour enfants

05/03/2020

Quatre candidats marocains ont été retenus pour la finale de la 8ème édition du Prix d'Etat de littérature pour enfants du Qatar. "Le comité du prix de la littérature des enfants a retenu 15 finalistes sur 549 participants de 19 pays arabes et 14 pays à travers le monde dans cinq domaines", indique un communiqué du ministère qatari de la Culture et des Sports, publié mardi sur son site Web.

Selon la même source, quatre œuvres marocaines ont été sélectionnées, à savoir "La littérature de l'enfant entre la fiction et la réalité" de Moustapha Rajouane, "Sahar et la maîtresse de son grand-père" d’Iman Qazziz, "Des ailes, des espoirs et des étoiles" de Said Obeid et "Le parfum de l’innocence" de Said Benabad.

Créé en 2005, le Prix d'Etat de littérature pour enfants est l'un des prix arabes lancés par l'Etat du Qatar sous la supervision du ministère de la Culture et des Sports, dans le but d'encourager les écrivains arabes à produire des œuvres créatives pour enfants dans la littérature et les arts.