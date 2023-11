Quatre Lions de l'Atlas dans la short-list pour le Ballon d'or africain

CAF Awards 2023

20/11/2023

Quatre joueurs de la sélection marocaine de football sont retenus dans la liste très restreinte des dix finalistes pour le Ballon d'or africain, qui sera décerné lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2023, prévue le 11 décembre prochain à Marrakech.



Il s'agit d'Achraf Hakimi (PSG), Sofyan Amrabat (Manchester United), Yassine Bounou (Al Hilal) et Youssef En-Nesyri (FC Séville), selon la liste définitive dévoilée vendredi par la Confédération africaine de football (CAF).



La liste comprend également le vainqueur de l'année dernière, le Sénégalais Sadio Mané.

Le portier des Lions de l'Atlas, Yassine Bounou, est également en lice pour le prix du meilleur gardien de but africain de l'année.



Pour leur part, les sociétaires du Wydad Casablanca, Yahia Attiyat Allah et Yahya Jabrane sont retenus dans la liste des dix joueurs encore en lice pour le titre de joueur interclubs de l'année, alors que cinq nominés seulement sont retenus dans chacune des autres catégories.



Le vainqueur final de chaque catégorie sera désigné après les votes d'un panel composé du Comité technique de la CAF, de professionnels des médias, des entraîneurs principaux et des capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupes des compétitions interclubs, précise la CAF sur son site internet.



Voici, par ailleurs, les listes restreintes dévoilées par la CAF (par ordre alphabétique par association membre):



-- Joueur de l'année



1. Riyad Mahrez (Algérie, Al Ahli)

2. André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun, SSC Naples)

3. Vincent Aboubacar (Cameroun, Besiktas)

4. Mohamed Salah (Egypte, Liverpool)

5. Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain)

6. Sofyan Amrabat (Maroc, Manchester United)

7. Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)

8. Youssef En-Nesyri (Maroc, Séville)

9. Victor Osimhen (Nigeria, SSC Naples)

10. Sadio Mané (Sénégal, Al Nassr).



-- Gardien de but de l'année



1. Mohamed ElShenawy (Egypte, Al Ahly)

2. Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)

3. André Onana (Cameroun, Manchester United)

4. Ronwen Williams (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

5. Edouard Mendy (Sénégal, Al Ahli).



-- Joueur interclubs de l'année



1. Aymen Mahious (Algérie, USM Alger/Yverdon-Sport)

2. Zineddine Belaid (Algérie, USM Alger)

3. Fiston Mayele (RD Congo, Jeunes Africains/Pyramides)

4. Mahmoud Abdel Moneim « Kahraba » (Egypte, Al Ahly)

5. Mohamed ElShenawy (Egypte, Al Ahly)

6. Yahia Attiyat Allah (Maroc, Wydad Club Athletic)

7. Yahya Jabrane (Maroc, Wydad Athletic Club)

8. Peter Shalulile (Namibie, Mamelodi Sundowns)

9. Percy Tau (Afrique du Sud, Al Ahly)

10. Ali Maaloul (Tunisie, Al Ahly).



-- Jeune joueur de l'année (U-21)



1. Dango Ouattara (Burkina Faso, Bournemouth)

2. Abdessamad Ezzalzouli (Maroc, Real Betis)

3. Bilal El Khannous (Maroc, KRC Genk)

4. Lamine Camara (Sénégal, Génération Foot/Metz)

5. Amara Diouf (Sénégal, Génération Foot)



-- Entraîneur de l'année



1. Abdelhak Benchikha (USM Alger)

2. Marcel Koller (Al Ahly)

3. Tom Saintfiet (Gambie)

4. Walid Regragui (Maroc)

5. Aliou Cissé (Sénégal).



-- Equipe nationale de l'année



1. Gambie

2. Guinée équatoriale

3. Mauritanie

4. Maroc

5. Sénégal.



-- Club de l'année



1. USM Alger (Algérie)

2. Al Ahly (Egypte)

3. Wydad Athletic Club (Maroc)

4. Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

5. Jeunes Africains (Tanzanie).