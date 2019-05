Quand les robots font de la musique

03/05/2019

Il n'y a plus besoin d'avoir un talent fou pour composer un tube. Il existe des tas d'outils pour aider les musiciens en manque d'inspiration. On choisit un style de musique, une inspiration et la machine crée une mélodie. Le logiciel analyse des millions de chansons célèbres des soixante dernières années et imite la recette pour fabriquer une mélodie marquante et percutante. Il y a énormément de musiciens qui utilisent ces outils, mais peu le revendiquent.

Le Georgia Institute of technology a inventé un robot qui est capable d'accompagner des musiciens de jazz. Il écoute et joue en même temps qu'eux. Cette technologie a servi à un batteur amputé d'un bras. Les chercheurs lui ont adapté une prothèse avec des technologies d'intelligence artificielle. Et il peut recommencer à se produire en concert avec son groupe. Récemment, un robot a signé avec une maison de disques pour cent albums de musique de relaxation.