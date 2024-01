Quand la magie de la culture marocaine rime avec l'effervescence africaine !

21/01/2024

Les vlogueurs marocains en déplacement en Côte d'Ivoire pour suivre le déroulement de la 34ème Coupe d’Afrique des Nations sont à bien des égards de véritables ambassadeurs de la culture, des traditions et de l’art de vivre authentique des Marocains.



Chantres de bonne ambiance et de communion, ces jeunes n’ont pas hésité à faire le déplacement en Côte d’Ivoire pour encourager les Lions de l’Atlas. Et encore une fois, les réseaux sociaux sont là pour relayer leur aventure, souvent avec humour et non sans l’incontournable référence à la culture marocaine.



De la Mauritanie jusqu’en Côte d’ivoire, en passant par le Sénégal, leurs stories racontent les anecdotes d’un périple pas comme les autres qui a duré parfois plus d’une dizaine de jours pour atteindre la Côte d’Ivoire afin d’assister aux matches disputés dans le cadre de la CAN et encourager les ouailles de Walid Regragui.



Enfourchant un vélo, en rollers, en voitures ou même en autostop, ces jeunes ont bravé tous les obstacles pour aller à l’aventure et découvrir les tréfonds de Mama Africa et vivre pleinement leur rêve. Chemin faisant, ils ont immortalisé chaque moment de leur périple, des séquences qu’ils mettent en ligne au grand plaisir de leurs followers.



Ces contenus font exploser les audiences et montrent à quel point le Maroc, ce pays, fort de sa profondeur africaine enracinée, de son histoire millénaire, de sa culture ancestrale et de sa diversité exceptionnelle, est aimé de tous.



Une vidéo montrant des Ivoiriens danser aux rythmes du Châabi, fait sensation sur les réseaux sociaux quelques jours avant le début de la CAN. Devenue virale grâce au talent d’un créateur de contenus marocain et à la magie du ballon rond, elle illustre la communion et la spontanéité qui caractérisent la société africaine.



Confortée par l’ancrage africain du Royaume, ses relations de fraternité et d’amitié et les liens spirituels qui l’unissent avec de nombreux pays du continent, l’affection que nous vouent nos frères africains a été sublimée par les belles prestations du Onze national.



Une autre vidéo donne à voir, dans une ambiance de gaieté et de joie spontanées, des Ivoiriens d’Adjamé, une commune d’Abidjan, en communion avec ce créateur de contenus marocain qui célébrait le Maroc et ses prouesses. L’ambiance était à son comble dans les rues où hospitalité des habitants et bonne humeur donnent tout son charme à cette grand-messe footballistique.



De la magie d’un Mondial "inoubliable" au Qatar 2022 à l’effervescence africaine à l’occasion de la CAN 2023, les réseaux sociaux sont désormais devenus un relais incontournable pour suivre à chaud les péripéties de cette compétition à l’intérieur comme en dehors des stades.



Par Sanae Echahdi (MAP)