Quand l'intrusion séparatiste tourne à l'humiliation diplomatique

22/08/2025

La neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD-9), qui s'est tenue à Yokohama du 19 au 22 août, s'est imposée comme une épreuve de vérité qui a miroité l'échec des manœuvres des séparatistes du "polisario".



Ce qui devait être une tentative d'infiltration s'est transformé en déroute diplomatique ayant exposé au grand jour l'isolement croissant d'une entité fantoche, dont la subsistance ne dépend que du soutien de ses tuteurs algériens.



En sa qualité d'hôte de la TICAD-9, le Japon a réservé ses invitations aux seuls Etats africains reconnus par l'Organisation des Nations unies (ONU), reléguant de fait les séparatistes à la condition peu enviable de pique-assiettes indésirables.



Tokyo a, d'entrée de jeu, formulé sans ambiguïté sa position: la TICAD est une enceinte réservée aux Etats souverains, non aux entités fictives. Dans cette perspective, aucune invitation, qu'elle fût officielle ou officieuse, n'a été adressée à la pseudo-"rasd".



Les prétendus documents de voyage de l’entité fantomatique ont, à cet effet, été purement et simplement rejetés par les autorités japonaises. De même, la tentative habituelle de contournement via des passeports algériens s'est heurtée à un niet catégorique.



Les séparatistes nourrissaient néanmoins l'espoir de préserver les apparences une fois parvenus sur les lieux, mais les faits les ont promptement ramenés à la réalité: aucune réception protocolaire ne leur a été réservée à leur descente d'avion, aucune prise en charge institutionnelle, pas même une accréditation nominative. Une simple mention générique "Union africaine" leur a été octroyée, anéantissant ainsi toute velléité de reconnaissance comme entité distincte.



En définitive, la présence des séparatistes sur le territoire nippon n'a été rendue possible que par un subterfuge via la Commission de l'Union africaine.



Le Japon a, d'ailleurs, pris soin de réaffirmer, par trois fois en deux jours, sa position constante de non-reconnaissance de l'entité chimérique, dissipant ainsi tout malentendu quant à sa ligne diplomatique.



Mardi, à l'occasion de la réunion préparatoire des hauts fonctionnaires précédant la TICAD-9, la diplomatie nippone a ainsi exprimé ses réserves concernant la présence de l'entité séparatiste.



Tokyo a précisé avoir décliné toute invitation directe à cette dernière, limitant ses convocations aux "pays avec lesquels le Japon entretient des relations diplomatiques", tout en soulignant que "la Commission de l'Union africaine a pris l'initiative d'inviter l'ensemble de ses membres".



Le ministre japonais des Affaires étrangères, Iwaya Takeshi, a réitéré cette position devant l'assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement africains, réunie mardi également. Il a réaffirmé sans ambages la doctrine constante de son pays, à savoir que le Japon ne reconnaît pas la prétendue "rasd", n'entretient aucune relation avec elle, et que la présence de cette entité à la TICAD-9 ne saurait en aucun cas être interprétée comme une quelconque forme de reconnaissance.



Puis à l'ouverture du sommet de la TICAD-9, mercredi, M. Iwaya a prononcé une déclaration solennelle au nom de son gouvernement, dans laquelle il a réaffirmé que "la présence d’une entité non reconnue par le Japon en tant qu'Etat ne saurait affecter la position du Japon quant au statut de cette entité".



Sonnant comme un désaveu cinglant pour les séparatistes et leur sponsor algérien, cette triple affirmation nippone s'inscrit dans la continuité d'un soutien, maintes fois réitéré, au Plan marocain d'autonomie, qualifié par Tokyo de "base réaliste pour une solution durable".



Cette position s'intègre, surtout, dans une dynamique internationale plus large, où de grandes puissances mondiales, notamment les Etats-Unis et plusieurs nations européennes, reconnaissent la souveraineté marocaine sur son Sahara et considèrent le Plan d'autonomie comme l'unique solution viable à ce différend régional.



L’intrusion du "polisario" dans les bagages de l'Union africaine s'est ainsi muée en véritable chemin de croix, ponctué de revers protocolaires et diplomatiques successifs pour le "polisario" et son protecteur algérien.



Cette déconvenue subie par les séparatistes traduit l’essoufflement d'une stratégie algérienne qui s’entête depuis des décennies à instrumentaliser les instances internationales à des fins de petite politique.



La manœuvre algérienne, qui visait à créer l'illusion d'une reconnaissance internationale, aura finalement produit l'effet inverse en mettant en relief le fossé existant entre le traitement accordé par les autorités japonaises aux Etats souverains et celui réservé à une entité dépourvue de toute légitimité.



La diplomatie marocaine a, pour sa part, accompli une prouesse remarquable en convertissant cette entreprise d'intrusion en une manifestation publique de la marginalisation des séparatistes.



Le Royaume a ainsi neutralisé l'impact de la participation de la prétendue "rasd", convertissant ce qui devait constituer une victoire symbolique en source d'embarras pour l'Algérie et ses affidés.



La TICAD-9 a témoigné de la maturité d'une diplomatie marocaine qui privilégie l'efficacité et les résultats concrets aux effets d'annonce médiatiques. Elle a confirmé l'adhésion grandissante de la communauté internationale à la solution d'autonomie sous souveraineté marocaine, désormais perçue comme l'unique voie pragmatique pour résoudre définitivement ce différend artificiel qui a trop longtemps hypothéqué le développement du Maghreb.

