Quand des conseillers de Boris Johnson ironisent sur les restrictions sanitaires

08/12/2021

Le Premier ministre britannique Boris Johnson était sous le feu des critiques mercredi après l'apparition d'une vidéo où ses principaux conseillers blaguent sur l'organisation d'une fête de Noël à Downing Street en 2020 lorsque les rassemblements étaient interdits en raison du Covid-19.



La vidéo obtenue par ITV News montre Allegra Stratton, son attachée de presse de l'époque, le conseiller Ed Oldfied ainsi qu'un autre collaborateur en train de plaisanter sur une "fête imaginaire" durant les préparatifs d'une conférence de presse le 22 décembre. Aucun journaliste n'était présent.



Selon les images, Mme Stratton répond à des questions sur une fête de Noël à Downing Street le vendredi précédent, quand une présumée réunion contrevenant aux règles sanitaires aurait eu lieu. "Cette fête imaginaire était une réunion d'affaires sans distances sociales", plaisante-t-elle entre d'autres échanges moqueurs évoquant "du fromage et du vin".



A l'époque, Londres faisait l'objet de strictes restrictions en raison de la crise sanitaire et les réunions en intérieur de deux ou davantage de personnes étaient interdites. Downing Street a réagi en insistant sur le fait qu'il n'y avait "pas eu de fête de Noël. Les règles Covid ont toujours été respectées".



Le leader du Parti travailliste (opposition), Keir Starmer, a condamné le gouvernement pour son comportement "honteux". "Les gens à travers le pays respectaient les consignes même lorsqu'ils étaient séparés de leurs êtres chers. Ils ont le droit de s'attendre à ce que le gouvernement fasse de même", a-t-il tweeté. "Mentir et plaisanter sur ces mensonges est honteux. Nous avons un Premier ministre qui a pris ses distances sociales avec la vérité", a-t-il martelé. Le chef du Parti national écossais, Ian Blackford, a estimé que le Premier ministre n'était plus digne de confiance et a exigé sa démission.



Le "gouvernement viole ses propres règles Covid et ensuite plaisante dans une vidéo sur ce sujet", a dit M. Blackford dans l'émission de télévision STV News. "Ce n'est vraiment pas acceptable et je dois dire, malheureusement, que sur la base de ce comportement (...) il devrait s'en aller, et il devrait s'en aller maintenant", a-t-il ajouté. Le gouvernement doit "répondre à des questions graves. Et vite", a tweeté le député conservateur Roger Gale.



Durant la conférence de presse imaginaire, le conseiller Ed Oldfield mentionne des informations sur une fête à Downing Street et interroge: "Le Premier ministre approuverait-il l'organisation d'une fête de Noël"? Et Allegra Stratton de rétorquer: "Quelle est la réponse?"



M. Oldfield explique qu'il ne sait pas alors qu'un autre collaborateur de Downing Street dit en éclatant de rire qu'"il n'y a pas eu de fête... juste du fromage et du vin". "Est-ce que du fromage et du vin, ça va? C'était une réunion d'affaires", a ajouté pour sa part Mme Stratton.



Pour sa part, une association regroupant des familles ayant perdu des proches durant la pandémie de Covid-19 a dénoncé "le comportement de gens qui pensent être au-dessus de nous". "Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point il est bouleversant et honteux d'entendre l'équipe de Boris Johnson plaisantant sur la violation des règles qu'ils ont édictées, tandis que d'autres (...) n'ont pu que dire adieu à leurs bien-aimés à travers un écran", déplore l'association dans un communiqué.