Quand Staffan de Mistura rame à rebours

Moussaoui Ajlaoui : L’envoyé personnel du SG de l’ONU n’est absolument pas la personne idoine pour gérer un dossier comme celui du Sahara marocain

20/10/2024

Dans toutes les missions internationales que de Mistura a gérées, le diplomate italo-suédois a échoué, car c’est un personnage qui cherche midi à quatorze heures, dixit Ajlaoui

C’est une tempête dans un verre d’eau. C’est le moins qu’on puisse dire du tapage médiatique orchestré par les ennemis du Maroc à propos d’une proposition surannée pour régler la question du Sahara marocain que l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, aurait soufflée lors de ses consultations avec les parties concernées par ce dossier artificiel.L’agence de presse, Reuters, a relayé que Staffan de Mistura a présenté lors d'un briefing à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU une proposition remontant à 2002 concernant la partition du Sahara entre le Maroc et les séparatistes du polisario comme l'une des solutions pour résoudre définitivement ce conflit, soulignant que ni le Maroc ni les pantins polisariens n'ont accepté la proposition et indiquant à ce stade que le Secrétaire général de l'ONU devrait reconsidérer opportunité de son rôle d'envoyé personnel si aucun progrès n'est réalisé au cours des six prochains mois.A rappeler que cette idée farfelue a été proposée par la junte militaire algérienne, en prenant le contrepied du principe d’autodétermination qu’elle claironne sur tous les toits, par le biais de son ancien président Abdelaziz Bouteflika, le 2 novembre 2001, à Houston, à l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, James Baker, comme cela est consigné dans le rapport du secrétaire général du 19 février 2002, paragraphe 2.Pis encore, l’ancien ambassadeur algérien Abdellah Baali a adressé, le 22 juillet 2002, une lettre au président du Conseil de sécurité dans laquelle il indique que l’Algérie demeure disposée à examiner la proposition concernant une possible partition du territoire du Sahara à laquelle le Maroc a opposée un niet catégorique.«Staffan de Mistura n’est absolument pas la personne idoine pour gérer un dossier comme celui du Sahara marocain», a martelé Moussaoui Ajlaoui, expert-associé à Ames-Center dans une déclaration à Libé.«Dans toutes les missions internationales qu’il a gérées notamment en Syrie, en Irak et en Afganistan, le diplomate italo-suédois a échoué, car c’est un personnage qui cherche midi à quatorze heures», a encore souligné le chercheur marocain spécialiste des affaires africaines et de la question du Sahara, tout en affirmant que «la proposition que Staffan de Mistura aurait abordée –à supposer que cela soit vrai- est une fuite en avant et une reconnaissance de défaite. Il semble que sa mission ne peut excéder six mois. Car au lieu d’appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et la feuille de route qui lui a été fixée depuis sa nomination en 2021 et qui met l’accent sur la solution politique, Staffan de Mistura semble agir à rebours ».Il convient de noter que Staffan de Mistura a été nommé à ce poste par Antonio Guterres en octobre 2021 succédant à l’ancien président allemand, Horst Köhler, qui avait jeté l’éponge en mai 2019.«Malgré les reproches qu’on pourrait adresser à Staffan de Mistura lors de sa gestion de dossiers internationaux antérieurs, je pense que s’il veut vraiment réussir sa mission dans la gestion du dossier du Sahara, il devrait appliquer à la lettre les résolutions du Conseil de sécurité et les rapports du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres», a affirmé à cette époque Moussaoui Ajlaoui, tout en expliquant que le S.G de l’ONU a déjà défini dans ses rapports au moins depuis 2019 une feuille de route pour la résolution du conflit du Sahara, laquelle indique que la solution ne peut être que politique, tout en balayant du revers de la main l’option du référendum jugée comme obsolète et irréalisable et qu’on ne peut atteindre cette solution politique que par l’implication des quatre parties dans cette affaire, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario.Et le chercheur marocain a encore fait savoir que «Staffan de Mistura n'a d’autre choix que de mettre en œuvre cette feuille de route fixée par le Conseil de sécurité et le Secrétaire général, sinon il risquerait de s’enliser dans ce conflit. Personnellement, j’espère que Staffan de Mistura ne reproduira pas ce qu'a fait Christopher Ross (nommé en janvier 2009 comme envoyé personnel du S.G de l’ONU pour le Sahara et qui a démissionné de ce poste en mars 2017), qui, au lieu de chercher une solution à ce conflit, a essayé de le pérenniser probablement pour des raisons pécuniaires ».Par ailleurs, le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a affirmé, vendredi dernier, qu’il ne qualifierait pas «la partition du Sahara» de proposition.Répondant à des questions à propos de l’information relayée par Reuters, Farhan Haq a déclaré : «Je ne qualifierais pas cela d'une proposition. Je dirais simplement que l'envoyé personnel a essentiellement informé le Conseil de sécurité de son travail sur le dossier du Sahara et qu'il se réjouit de collaborer avec toutes les parties concernées pour faire avancer le processus de manière constructive dans la période précédant les prochaines consultations étroites, qui devraient avoir lieu en avril 2025, et de rendre compte de tout éventuel progrès ».D’après le porte-parole adjoint de l’ONU, « a question est de voir ce que les membres du Conseil et les parties (au conflit) eux-mêmes veulent adopter comme voie à suivre pour le Sahara».