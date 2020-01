Quand JLo donne son numéro de téléphone à ses fans

11/01/2020

Jennifer Lopez était bien occupée dernièrement. Et pour cause... La star du film Queens a foulé le tapis rouge lors de la cérémonie des Golden Globes 2020 qui s'est déroulée le 5 janvier, à l’hôtel Beverly Hilton de Los Angeles. Si elle a quitté la cérémonie sans trophée, JLo est néanmoins repartie avec le titre de la tenue la plus commentée de la soirée. Arrivée au bras de son fiancé Alex Rodriguez, Jennifer Lopez était nommée pour le titre de meilleure actrice dans un second rôle pour Queens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a littéralement fait sensation avec une robe haute couture de la maison Valentino très imposante, aborant un énorme nœud doré tout près de sa poitrine.

Si sa tenue n'a pas manqué de faire réagir la toile, les fans de la chanteuse l'ont adorée. Il faut dire que Jennifer Lopez est très proche de son public. En plus de sa carrière de chanteuse, d’actrice et de productrice, elle est également Youtubeuse. Chaque semaine, elle publie des vidéos façon "vlog" sur sa chaîne et invite ses fans dans les coulisses de sa vie de star et de femme. Une façon pour elle de continuer chaque jour à fédérer toute une communauté derrière elle. Et si son compte officiel YouTube est suivi par près de 11 millions d'abonnés, ce n'est pas pour rien. Elle a beau afficher une silhouette de rêve du haut de ses 50 ans, J-Lo n'en reste pas moins une femme spontanée.

Pour preuve, la superstar internationale a donné son numéro de téléphone à ses fans afin qu'ils puissent discuter avec elle. "J'adore vous envoyer des SMS !", a-t-elle notamment révélé sur les réseaux sociaux.

Il semblerait même que Jennifer Lopez ait entamé des conversations avec certains d'entre eux au cours du week-end, leur demandant quelles chansons elle devrait inclure pour sa prestation au Super Bowl, comme le révèle le site Hola USA. "Salut !!!!! Un mois seulement avant le Super Bowl! Quelle chanson voulez-vous entendre sur ma liste de sets !?", ont-ils reçu. Fini le suspense, voici le numéro de Jennifer Lopez : (305) 690-0379. Bonne discussion !